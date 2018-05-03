Чукотка и «Хевел» обсуждают строительство солнечных энергоустановок в Арктике

ВЛАДИВОСТОК , 3 мая /ПРАЙМ/. Правительство Чукотки и ООО «Хевел» ведут переговоры о строительстве в регионе автономных гибридных энергоустановок, использующих солнечную энергию, сообщают власти АО.

"Пока в округе используется только энергия ветра. Новый проект предусматривает реализацию мероприятий по созданию и развитию солнечной энергетики Чукотского АО как одного из направлений энергосбережения и энергоэффективности. Планируем использовать энергию солнца в труднодоступных селах Ламутское и Чуванское", — отметил глава региона Роман Копин

По его словам, доставка топлива для дизельных электростанций в эти села с каждым годом осложняется, в том числе из-за погодных аномалий — Чукотка который год бьёт многолетние температурные рекорды.