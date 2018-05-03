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Чукотка и «Хевел» обсуждают строительство солнечных энергоустановок в Арктике
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Чукотка и «Хевел» обсуждают строительство солнечных энергоустановок в Арктике 

Прайм 44 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая /ПРАЙМ/. Правительство Чукотки и ООО «Хевел» ведут переговоры о строительстве в регионе автономных гибридных энергоустановок, использующих солнечную энергию, сообщают власти АО.
"Пока в округе используется только энергия ветра. Новый проект предусматривает реализацию мероприятий по созданию и развитию солнечной энергетики Чукотского АО как одного из направлений энергосбережения и энергоэффективности. Планируем использовать энергию солнца в труднодоступных селах Ламутское и Чуванское", — отметил глава региона Роман Копин.
По его словам, доставка топлива для дизельных электростанций в эти села с каждым годом осложняется, в том числе из-за погодных аномалий — Чукотка который год бьёт многолетние температурные рекорды.
Кроме того, компания «СтройИнвест-Энергия» до конца года планирует завершить модернизацию самой крупной на Крайнем Севере Анадырской ветряной электростанции, которая даст дополнительные 2,5 МВт энергии. Также в планах строительство ветрогенераторов в Чукотском районе. Соглашение власти Чукотки подписали на Восточном экономическом форуме-2017 с компанией «РусГидро» и японской компанией Mitsui.
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