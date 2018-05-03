Антон и Виктория Макарские получили букеты из редиски и вареных раков с рыбой

Семейная пара Антона Виктории Макарских регулярно гастролируют по городам со своими выступлениями. После них в аккаунте звезд появляются отчеты о проделанной работе и отзывы о концертах. В последних публикациях артисты решили показать подписчикам в сети необычные букеты, которые преподнесли им поклонники.

В последнее время многие знаменитости хвалятся необычными подарками, полученными от фанатов после концертов. В этот список попали Виктория и Антон Макарские, которые после своего очередного выступления получили от поклонников не только традиционные цветы, но и букеты из зелени, вяленой рыбы и раков и даже варенья. Фотографии необычных презентов тут же появились в сети вместе с благодарностью артистов в адрес почитателей их таланта.

«Букет из домашней редисочки и зелени, роскошный букет с варёными раками и вяленой рыбкой, уникальная книга об истории казачества, картины, игрушки, варенье, печенье, одежда, косметика, носочки и много полезных для хозяйства вещей. Простите, родные наши, если что-то не назвала, мы ещё открыли не все подарки!»

Интернет-пользователи, подписанные на аккаунт семейной пары, тут же принялись писать в комментариях к публикации свое отношение к таким подаркам. Многие из них оценили оригинальность съедобных букетов и отметили, что такое внимание от фанатов Антон и Виктория вполне заслужили своей работой и отношением к зрителям. «Интересно было бы посмотреть подробнее подарки! Букет из рыбы и раков зачетный!» «Букет из зелени — огонь! А рыбу соленую, вяленую, я, как и Ваш Антон, терпеть не могу. Но букеты реально очень оригинальные!» «Слюнки потекли от букета из вяленой рыбы! „Я сначала подумала, что внизу букет цветов, очень цвета красивые у рыбного букета!“ „С раками очень оригинально! Какие заботливые поклонники!“ „Какая красота и оригинальность!“ „Захлебнулась! Вкуснотища!“ Кстати, часть подписчиков Макарских нашла и еще один плюс в этих подарках. Они отметили, что теперь семейной паре можно и не ходить по магазинам, так как с такими презентами голод им просто не грозит.

Примечательно, что несколько дней назад Виктория Макарская подняла тему похудения, признавшись, что не собирается следовать навязанным стандартам и морить себя диетами, чтобы увидеть заветные цифры на весах. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!