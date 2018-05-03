США вернули Ираку около 4 тыс. древних артефактов

ТАСС , 3 мая. Около 3,8 тыс. древних иракских артефактов, которые незаконным путем попали в сеть американских магазинов Hobby Lobby ("Хобби лобби"), были возвращены в среду представителям Ирака . Как сообщило агентство Reuters, передача древностей состоялась в резиденции посла Ирака в Вашингтоне.

США Томаса Хомана. "Мы продолжим совместную работу, чтобы предотвратить расхищение памятников старины и гарантировать, что тот, кто попытается получить выгоду путем подобных преступлений, будет привлечен к ответственности", — приводит агентство слова и.о. главы Иммиграционной и таможенной службы

В июле прошлого года сеть Hobby Lobby была оштрафована властями США на $3 млн за контрабанду нескольких тысяч запрещенных к экспорту предметов древности из Ирака. Для прохождения таможни артефакты, среди которых оказались глиняные таблички с клинописью и медальоны, были маркированы как образцы керамической плитки. Следователи выяснили, что предметы старины незаконно ввозились в США через Объединенные Арабские Эмираты Израиль и доставлялись по корпоративным адресам торговой сети со штаб-квартирой в штате Оклахома.

Несколько таких грузов достигли места назначения, другие были перехвачены таможней. Всего на территорию США было таким образом ввезено более 5,5 тыс. артефактов на сумму около $1,6 млн Все они были конфискованы.