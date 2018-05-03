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США вернули Ираку около 4 тыс. древних артефактов
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США вернули Ираку около 4 тыс. древних артефактов 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 3 мая. Около 3,8 тыс. древних иракских артефактов, которые незаконным путем попали в сеть американских магазинов Hobby Lobby ("Хобби лобби"), были возвращены в среду представителям Ирака. Как сообщило агентство Reuters, передача древностей состоялась в резиденции посла Ирака в Вашингтоне.
"Мы продолжим совместную работу, чтобы предотвратить расхищение памятников старины и гарантировать, что тот, кто попытается получить выгоду путем подобных преступлений, будет привлечен к ответственности", — приводит агентство слова и.о. главы Иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана.
В июле прошлого года сеть Hobby Lobby была оштрафована властями США на $3 млн за контрабанду нескольких тысяч запрещенных к экспорту предметов древности из Ирака. Для прохождения таможни артефакты, среди которых оказались глиняные таблички с клинописью и медальоны, были маркированы как образцы керамической плитки. Следователи выяснили, что предметы старины незаконно ввозились в США через Объединенные Арабские Эмираты и Израиль и доставлялись по корпоративным адресам торговой сети со штаб-квартирой в штате Оклахома.
Несколько таких грузов достигли места назначения, другие были перехвачены таможней. Всего на территорию США было таким образом ввезено более 5,5 тыс. артефактов на сумму около $1,6 млн Все они были конфискованы.
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