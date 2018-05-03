Баскские террористы объявили о самороспуске

Баскская террористическая группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna — Страна басков и свобода) объявила о своем роспуске. Об этом говорится в письме, разосланном ею накануне различным баскским организациям, политикам, социальным и профсоюзным деятелям и попавшем в распоряжение испанских газет. В ближайшее время аналогичное обращение, записанное на видео, должно быть передано в международные СМИ.

В документе, датированном 16 апреля, отмечается, что «ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию, в связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность». Таким образом, завершился процесс, инициированный в 2010 году, чтобы начать новый политический цикл в Стране Басков.

В то же время самороспуск группировки не означает автоматического прекращения конфликта в регионе, он начался задолго до возникновения группировки и «не завершится с прекращением ее существования», отмечается в обращении.

Авторы письма напоминают, что на протяжении многих лет лидеры ЭТА прилагали огромные усилия для перевода конфликта в чисто политическую плоскость, «вели официальные и тайные переговоры, выдвигали бесчисленные предложения», раскрыли тайники с оружием, но не смогли добиться взаимопонимания ни с центральным правительством Испании , ни с представителями нынешних баскских властей. Отсутствие политической воли усиливало конфронтацию и усугубляло страдания с обеих сторон, отмечается в документе. И ЭТА принимает свою долю ответственности за это.

"В настоящее время Страна басков имеет возможность окончательно закрыть цикл конфликтов и совместными усилиями построить свое будущее. Давайте не будем повторять ошибок, оставляя загнивать нерешенные проблемы. Годы конфронтации оставили глубокие раны, которым нужно соответствующее лечение", — говорится в обращении.

Между тем министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо уже отметил, что ЭTA «ничего не добилась убийствами и ничего не добьется так называемым самороспуском». Глава МВД пообещал, что «силы безопасности продолжат преследовать террористов, где бы они ни находились» (и вне зависимости от срока давности преступления).

В этом плане Мадрид не стал отступать от ранее занятой позиции. Впрочем, отношение к бывшим членам группировки все же изменилось в последние годы, особенно после отказа ЭТА от вооруженной борьбы и заявления о прекращении террористической деятельности в октябре 2011 года. В 2013 году была отменена «доктрина Парота», благодаря которой власти Испании могли продлевать содержание под стражей причастных к деятельности организации. В итоге количество бывших этарровцев, находящихся в тюрьмах, сократилось за семь лет более чем в два раза. В 2011 году их было 703, сейчас же только 297. Из них 243 отбывают наказание в Испании, 53 — во Франции и один в Португалии . При этом все, находившиеся в тюрьмах других европейских или латиноамериканских стран, либо были переданы испанским властям, либо выпущены на свободу.

Впрочем, этому способствовали и многотысячные демонстрации, организованные Баскской националистической партией, партиями «Сорту», «Аралар», «Альтернатива» и другими националистическими политическими силами. Так, в январе 2014 года они вывели на улицы Бильбао более 100 тысяч человек. Другие манифестации не были столь многочисленными, однако требования у них были одни и те же: улучшить условия содержания этарровцев и по возможности амнистировать их. Согласно принятой в Испании практике, в одном исправительном учреждении могут содержаться всего несколько террористов, и членам их семей для встречи со своими родственниками часто приходится ехать на другой конец страны.

Напомним, террористическая организация ЭТА выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. Группировка была основана в 1959 году. За почти 60 лет ее существования в результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 800 человек.