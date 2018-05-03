Ещё
Баскские террористы объявили о самороспуске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баскские террористы объявили о самороспуске 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Баскская террористическая группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna — Страна басков и свобода) объявила о своем роспуске. Об этом говорится в письме, разосланном ею накануне различным баскским организациям, политикам, социальным и профсоюзным деятелям и попавшем в распоряжение испанских газет. В ближайшее время аналогичное обращение, записанное на видео, должно быть передано в международные СМИ.
В документе, датированном 16 апреля, отмечается, что «ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию, в связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность». Таким образом, завершился процесс, инициированный в 2010 году, чтобы начать новый политический цикл в Стране Басков.
В то же время самороспуск группировки не означает автоматического прекращения конфликта в регионе, он начался задолго до возникновения группировки и «не завершится с прекращением ее существования», отмечается в обращении.
Авторы письма напоминают, что на протяжении многих лет лидеры ЭТА прилагали огромные усилия для перевода конфликта в чисто политическую плоскость, «вели официальные и тайные переговоры, выдвигали бесчисленные предложения», раскрыли тайники с оружием, но не смогли добиться взаимопонимания ни с центральным правительством Испании, ни с представителями нынешних баскских властей. Отсутствие политической воли усиливало конфронтацию и усугубляло страдания с обеих сторон, отмечается в документе. И ЭТА принимает свою долю ответственности за это.
"В настоящее время Страна басков имеет возможность окончательно закрыть цикл конфликтов и совместными усилиями построить свое будущее. Давайте не будем повторять ошибок, оставляя загнивать нерешенные проблемы. Годы конфронтации оставили глубокие раны, которым нужно соответствующее лечение", — говорится в обращении.
Между тем министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо уже отметил, что ЭTA «ничего не добилась убийствами и ничего не добьется так называемым самороспуском». Глава МВД пообещал, что «силы безопасности продолжат преследовать террористов, где бы они ни находились» (и вне зависимости от срока давности преступления).
В этом плане Мадрид не стал отступать от ранее занятой позиции. Впрочем, отношение к бывшим членам группировки все же изменилось в последние годы, особенно после отказа ЭТА от вооруженной борьбы и заявления о прекращении террористической деятельности в октябре 2011 года. В 2013 году была отменена «доктрина Парота», благодаря которой власти Испании могли продлевать содержание под стражей причастных к деятельности организации. В итоге количество бывших этарровцев, находящихся в тюрьмах, сократилось за семь лет более чем в два раза. В 2011 году их было 703, сейчас же только 297. Из них 243 отбывают наказание в Испании, 53 — во Франции и один в Португалии. При этом все, находившиеся в тюрьмах других европейских или латиноамериканских стран, либо были переданы испанским властям, либо выпущены на свободу.
Впрочем, этому способствовали и многотысячные демонстрации, организованные Баскской националистической партией, партиями «Сорту», «Аралар», «Альтернатива» и другими националистическими политическими силами. Так, в январе 2014 года они вывели на улицы Бильбао более 100 тысяч человек. Другие манифестации не были столь многочисленными, однако требования у них были одни и те же: улучшить условия содержания этарровцев и по возможности амнистировать их. Согласно принятой в Испании практике, в одном исправительном учреждении могут содержаться всего несколько террористов, и членам их семей для встречи со своими родственниками часто приходится ехать на другой конец страны.
Напомним, террористическая организация ЭТА выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. Группировка была основана в 1959 году. За почти 60 лет ее существования в результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 800 человек.
Российская Газета: последние новости
Как отразится на рынке СЗФО ужесточение правил онлайн-торговли СМИ: США готовят новую провокацию в Сирии с химоружием "Академик Ломоносов": первые 450 миль остались за кормой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США369
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе320
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы102
ЦБ резко повысил курс доллара91
Путин обойдется без кортежа61
Новости партнеров
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение