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Госдеп повоюет с ботами и пропагандой
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Госдеп повоюет с ботами и пропагандой 

News.ru 49 минут назад
Входящий в структуру Государственного департамента США Центр глобального взаимодействия собирается привлекать специалистов технической индустрии, членов академий наук, а также правозащитников для борьбы с «иностранной пропагандой и дезинформацией», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится о том, что привлекать к работе будут лучших специалистов США.
«В рамках этой инициативы лучшие в стране специалисты по технологиям, академики, а также группы по защите гражданского общества будут собираться на регулярной основе для поиска технологических решений и укрепления государственно-частного партнерства для борьбы с иностранной пропагандой и дезинформацией», — сказано в документе. Рабочие группы будут собираться на регулярной основе «для поиска технологических решений и укрепления государственно-частного партнерства для борьбы с иностранной пропагандой и дезинформацией».
Первая встреча уже состоялась 2 мая. Представителем Государственного департамента на встрече стала Хезер Науэрт. Следующее собрание экспертов ожидается через полгода. На нём поднимут вопрос «обнаружения сетей ботов», обсудят препятствие автоматического распространения сообщений, размещение по принципу «блокчейн».
В феврале этого года Государственный департамент США сообщил о своей договорённости с Пентагоном о переводе $40 млн для Центра глобального взаимодействия. На эти деньги будет создан фонд «для поддержки общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбы с ними».
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