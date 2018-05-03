Госдеп повоюет с ботами и пропагандой

Входящий в структуру Государственного департамента США Центр глобального взаимодействия собирается привлекать специалистов технической индустрии, членов академий наук, а также правозащитников для борьбы с «иностранной пропагандой и дезинформацией», сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится о том, что привлекать к работе будут лучших специалистов США

«В рамках этой инициативы лучшие в стране специалисты по технологиям, академики, а также группы по защите гражданского общества будут собираться на регулярной основе для поиска технологических решений и укрепления государственно-частного партнерства для борьбы с иностранной пропагандой и дезинформацией», — сказано в документе. Рабочие группы будут собираться на регулярной основе «для поиска технологических решений и укрепления государственно-частного партнерства для борьбы с иностранной пропагандой и дезинформацией».

Первая встреча уже состоялась 2 мая. Представителем Государственного департамента на встрече стала Хезер Науэрт. Следующее собрание экспертов ожидается через полгода. На нём поднимут вопрос «обнаружения сетей ботов», обсудят препятствие автоматического распространения сообщений, размещение по принципу «блокчейн».