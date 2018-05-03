Госдепартамент привлечет правозащитников и академиков для борьбы с пропагандой 

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Центр глобального взаимодействия (ЦГВ), входящий в структуру Госдепартамента, намерен привлечь специалистов техиндустрии, академиков и правозащитные группы для поиска решений по борьбе с «иностранной пропагандой и дезинформацией». Об этом в среду сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"В рамках этой инициативы лучшие в стране специалисты по технологиям, академики, а также группы по защите гражданского общества будут собираться на регулярной основе для поиска технологических решений и укрепления государственно-частного партнерства для борьбы с иностранной пропагандой и дезинформацией", — говорится в сообщении.
Первая такая встреча прошла 2 мая, на ней была достигнута договоренность продолжить эту работу. В следующий раз эксперты и представители ЦГВ могут собраться уже через шесть месяцев. Среди тем для обсуждения — «обнаружение сетей ботов», борьба с автоматическим распространением сообщений, их размещение по принципу «блокчейн» и так далее. Госдепартамент на первой встрече представляла и.о. заместителя госсекретаря по публичной дипломатии Хезер Науэрт.
В конце февраля Госдепартамент уведомил о том, что договорился с Пентагоном о переводе $40 млн для Центра глобального взаимодействия. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, благодаря траншу будет создан фонд «для поддержки общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбы с ними». Спектр этих организаций, которые могут рассчитывать на гранты, весьма широк. Это структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения.