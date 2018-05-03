Госдепартамент привлечет правозащитников и академиков для борьбы с пропагандой

ВАШИНГТОН, 3 мая. / ТАСС /. Центр глобального взаимодействия (ЦГВ), входящий в структуру Госдепартамента , намерен привлечь специалистов техиндустрии, академиков и правозащитные группы для поиска решений по борьбе с «иностранной пропагандой и дезинформацией». Об этом в среду сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства

"В рамках этой инициативы лучшие в стране специалисты по технологиям, академики, а также группы по защите гражданского общества будут собираться на регулярной основе для поиска технологических решений и укрепления государственно-частного партнерства для борьбы с иностранной пропагандой и дезинформацией", — говорится в сообщении.

Первая такая встреча прошла 2 мая, на ней была достигнута договоренность продолжить эту работу. В следующий раз эксперты и представители ЦГВ могут собраться уже через шесть месяцев. Среди тем для обсуждения — «обнаружение сетей ботов», борьба с автоматическим распространением сообщений, их размещение по принципу «блокчейн» и так далее. Госдепартамент на первой встрече представляла и.о. заместителя госсекретаря по публичной дипломатии Хезер Науэрт.