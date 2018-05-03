Пхеньян отверг причастность к взлому базы данных комитета СБ ООН

США в понедельник на закрытой встрече комитета возложила на Северную Корею ответственность за взлом базы данных. Американская делегация призвала расследовать произошедшее и принять ответные меры.

"Это стереотипный трюк, нацеленный на сохранение атмосферы санкций и продолжение давления на КНДР любой ценой, подстрекая к этому санкционный комитет", — заявили в постпредстве. В дипмиссии напомнили, что Пхеньян никогда не признавал «нелегальные и неправомерные санкционные резолюции Совета Безопасности и санкционный комитет 1718 и не заинтересован в том, чем он занимается».

Северокорейские дипломаты призвали американцев «и враждебные силы осознать нынешнюю тенденцию и предпринять усилия», способствующие примирению на Корейском полуострове, «а не чинить заговоры с этим хакерским инцидентом».