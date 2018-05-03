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Пхеньян отверг причастность к взлому базы данных комитета СБ ООН
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Пхеньян отверг причастность к взлому базы данных комитета СБ ООН 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Северная Корея непричастна к взлому базы данных комитета Совета Безопасности ООН, который отслеживает соблюдение санкций в отношении КНДР. Об этом заявило постоянное представительство республики при всемирной организации, передает ТАСС.
США в понедельник на закрытой встрече комитета возложила на Северную Корею ответственность за взлом базы данных. Американская делегация призвала расследовать произошедшее и принять ответные меры.
"Это стереотипный трюк, нацеленный на сохранение атмосферы санкций и продолжение давления на КНДР любой ценой, подстрекая к этому санкционный комитет", — заявили в постпредстве. В дипмиссии напомнили, что Пхеньян никогда не признавал «нелегальные и неправомерные санкционные резолюции Совета Безопасности и санкционный комитет 1718 и не заинтересован в том, чем он занимается».
Северокорейские дипломаты призвали американцев «и враждебные силы осознать нынешнюю тенденцию и предпринять усилия», способствующие примирению на Корейском полуострове, «а не чинить заговоры с этим хакерским инцидентом».
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