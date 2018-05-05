Жители Волоколамска вышли на митинг с требованием закрыть мусорный полигон

Ранее жители Волоколамска выходили на митинги с теми же требованиями 1 и 14 апреля.

"Мы всегда будем против этого (мусорных полигонов — ред.). Свалки и полигоны — это уже каменный век, весь мир отказался от них. Призываю всех в рамках закона противостоять этому", — заявил на митинге мэр Волоколамска Петр Лазарев

На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Сейчас на полигоне ведутся работы по установке системы дегазации. По плану их должны завершить 15 июня.

На этой неделе Волоколамский городской суд отклонил первый иск местных жителей к ООО «Ядрово» с требованием прекратить деятельность мусорного полигона. По словам представителей потерпевших, всего заявлено восемь исков о возмещении морального вреда на общую сумму в 5,5 миллионов рублей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.