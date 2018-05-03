Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на 5,5 млн рублей

Жители подмосковного Волоколамска подали несколько исков к ООО «Ядрово» о возмещении морального вреда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвокатов истцов Инну Елисееву и Илью Лапкина.

Всего в городской суд поступили семь исков. Первое заседание назначено на 7 мая, в этот день будут рассмотрены три иска — на 700 000, 800 000 и 900 000 рублей. Еще два иска на общую сумму 1,3 млн руб. будут рассмотрены 1 июня, рассказала Елисеева.

Третье заседание запланировано на 6 июня, в этот день будут рассмотрены два иска на общую сумму 1,8 млн руб., добавил Лапкин.

Также жители города подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского района.

Жители Волоколамска уже более полугода протестуют против местной свалки «Ядрово». Ситуация обострилась в марте, когда после очередного выброса свалочного газа в больницу с признаками отравления попали более 50 человек. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.