Жители Волоколамска подали иск к «Ядрово»

Жители Волоколамска , которые страдают от действующего мусорного полигона подали в городской суд несколько исков к компании ООО «Ядрово».

Отметим, что в позапрошлые выходные в Волоколамске прошел очередной митинг против мусорного полигона. Жители города и члены групп ВКонтакте «Ядрово. Задыхаемся!» и «Зеленый Волоколамск» перекрыли подъезд к объекту и потребовали у местных властей его закрытия. Собравшихся оказалось более 50 человек. Отметим, что в тот день сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти протестующих.

В настоящее время городские жители заявили в суд несколько исков о возмещении морального вреда. Общая сумма составила 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщила представитель истцов Инна Елисеева.

По ее словам, суммы всех исков разные. Ест и на сумму 700, 800 и 900 тысяч рублей. Заседания суда по этим делам назначено на 7 мая. А вот по двум искам на сумму 1,3 миллиона рублей заседание суда пройдет 1 июня.

Кроме того, состоится еще одно заседание, где будут рассматриваться два иска на общую сумму в 1,8 миллиона рублей. Оно пройдет 6 июня.