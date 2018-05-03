Ещё
Жители Волоколамска подали иск к «Ядрово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Волоколамска подали иск к «Ядрово» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Волоколамска, которые страдают от действующего мусорного полигона подали в городской суд несколько исков к компании ООО «Ядрово».
Отметим, что в позапрошлые выходные в Волоколамске прошел очередной митинг против мусорного полигона. Жители города и члены групп ВКонтакте «Ядрово. Задыхаемся!» и «Зеленый Волоколамск» перекрыли подъезд к объекту и потребовали у местных властей его закрытия. Собравшихся оказалось более 50 человек. Отметим, что в тот день сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти протестующих.
В настоящее время городские жители заявили в суд несколько исков о возмещении морального вреда. Общая сумма составила 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщила представитель истцов Инна Елисеева.
По ее словам, суммы всех исков разные. Ест и на сумму 700, 800 и 900 тысяч рублей. Заседания суда по этим делам назначено на 7 мая. А вот по двум искам на сумму 1,3 миллиона рублей заседание суда пройдет 1 июня.
Кроме того, состоится еще одно заседание, где будут рассматриваться два иска на общую сумму в 1,8 миллиона рублей. Оно пройдет 6 июня.
Также известно, что жители Волоколамска подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Депутат Госдумы Алексей Куринный против переименования площади Ленина в Ульяновске Эксперты обсудят меры профилактики укусов клещей Акция «Бездомный полк» пройдет в Краснодаре
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому29
В Лондоне в толпе прогремел взрыв42
Крым совершил рывок вперед57
Абрамович предстал перед швейцарским судом81
РФ объяснила отказ от встречи с британцами166
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
03:50
Банки начали переводить деньги на карты по-новому
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение