В Волоколамске снова протестуют против «Ядрово»

Жители Волоколамска собрались на площади перед городской администрацией и устроили новую акцию протеста против полигона «Ядрово». Сегодня их меньше, чем на предыдущих акциях, рассказывает местный активист Ирина Симонова

«Народу в пике было около двух тысяч сегодня, к сожалению, не много. По нашему мнению это из-за того, что многие все-таки увозят детей, жен в соседние районы подышать, потому что вчера у нас воняло даже днем. Например, с ребенком я лично даже не смогла пойти погулять, потому что ужасно пахло до дождя, после дождя — не важно. У нас основное требование — это закрыть полигон «Ядрово», но сегодня мы еще и требуем того, что при выходе на работу, когда у нас первый рабочий день — 7 мая господинн Вихорев, который является сейчас и.о. главы Волоколамского района вышел на работу и подписал нам, у нас есть общественный совет города, куда входит инициативная группа по борьбе с «Ядрово», и ребята настаивают на общественном контроле, хотят контролировать процесс выполнения работ. Общественники хотят контролировать дальнейшее обслуживание этой системы. Вихорев препятствует этому, то есть он в праве подписать документ о проведении общественного контроля, но он этого не делает. Здесь нам понаставили батутов, палаток прям у входа, чтобы мы заняли как можно меньше места. Сцену нам здесь поставили, оставили нас на пятачке не очень удобном. Вот так заботятся о нас наши власти».

Накануне нидерландская компания Multriwell, которая сооружает систему дегазации на свалке в Волоколамском районе, пригрозила остановить работы в «Ядрово», если на площадку продолжат приходить посторонние. Кто эти люди, и действительно ли они отвлекают голландцев от работы? Вот что говорит активист из Волоколамска Максим:

— Там ходят наши активисты и просто смотрят, что они делают, делают фотографии, выкладывают в соцсети. Мы, конечно, на основе этих фотографий немножко удивлены, потому что все эти технологии, которые они делают, и той стоимостью, которую объявили наши власти, мы считаем, что это немножко несоразмерно стоимости и того, что они делают. На наш взгляд, в том числе и российские специалисты могли те же самые проколы сделать. Может быть, в разрезе этой ситуации они недовольны, потому что не очень хотят огласки, они не очень хотят, чтобы все это видели. Они хотят втихомолочку продырявить полигон, заработать много денег и спокойно уехать, но они, может быть, не хотят какого-то определенного скандала или какой-то определенной огласки. Мы ни в коем случае им не мешаем, мы со стороны 20 метров смотрим за ними. Может быть, с другой стороны они не привыкли к такой работе, что за ними все смотрят, но это Россия , что же делать. Надо делать поправки на то, где они находятся и что они делают, и в какой стране.

— Если они все-таки по этой причине покинут свалку, какова будет реакция общественности, жителей Волоколамска?

— Опять же забегая вперед, на наш взгляд, они ничего не покинут, они зарабатывают деньги. Договора заключены, деньги оплачены. Из-за каких-то там 50 людей они будут терять для себя миллионы долларов? На наш взгляд, это все такой немножко предлог для администрации, чтобы нас не пускать на полигон.

Волоколамский городской суд в четверг отклонил иск восьми местных жителей к оператору «Ядрово» с требованием закрыть прием отходов и провести рекультивацию свалки. Еще один коллективный иск от жителей района Волоколамский городской суд рассмотрит 7 мая. Оба иска были поданы до массового отравления детей в Волоколамске и акций протеста.