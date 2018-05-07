Судья дышит тем же воздухом, прогнозы делать трудно. В Волоколамске рассмотрят иски к «Ядрово»

В понедельник, 7 мая, суд Волоколамска рассмотрит три коллективных иска жителей города к полигону «Ядрово». Они требуют более 2 млн рублей компенсации морального вреда из-за выбросов свалочных газов. Ранее суд отклонил другой коллективный иск волоколамцев, без объяснения причин.

Впрочем, местные жители бросили вызов не только самому полигону, но и компании Multriwell, которая занимается его дегазацией. Городской суд Волоколамска объединил все три коллективных иска в одно производство, поскольку требования по ним одинаковые.

Люди требуют окончательного закрытия полигона, проведения рекультивации и компенсации морального вреда — по 700 тысяч рублей по каждому иску.

В отличие от другого коллективного иска, который суд отклонил на прошлой неделе, по этим трем уже назначены два заседания на конец мая и июнь. Судья дышит тем же отравленным воздухом, поэтому прогнозы делать трудно, говорит юрист, представитель потерпевших из-за свалки в ТБО «Ядрово» Илья Лапкин:

Илья Лапкин юрист «С точностью могу сказать, что решение вынесено не будет, потому что у нас есть множество ходатайств. Мы будем привлекать специалистов для дачи заключений по поводу фильтрата, по поводу свалочного газа и вообще расположения полигонов вблизи рек и населенных пунктов. Также мы будем подавать обеспечительный иск, чтобы на время основного рассмотрения по исковому требованию приостановили работы полигона „Ядрово“.

Ранее голландская компания Multriwell, которая занимается дегазацией полигона, остановила работы на полдня из-за того, что на объект постоянно приходят активисты для контроля установки оборудования.

На полигоне не должно быть посторонних, это мешает работе, заявляют голландцы. Местные жители считают, что иностранцы обходятся слишком дорого бюджету. Сумма их контракта 140 млн рублей, что, по их мнению, несоизмеримо с объемом работ. Еще 130 млн будут потрачены на рекультивацию.

Почему для этих работ были выбраны голландцы? Вот какое мнение высказал заместитель исполнительного директора НП ЖКХ „Развитие“ Алексей Макрушин

Алексей Макрушин заместитель исполнительного директора НП ЖКХ „Развитие“ „Вопрос, конечно, в технологиях и качестве услуг. По большому счету сейчас уже вся тема дошла до такой степени, когда цена не так важна, как важно качество этих работ, и чтобы действительно люди не чувствовали запах, чтобы этот газ собирался. Конечно, европейские технологии, которые в этой сфере существуют, все-таки более совершенны, чем те технологии, которые есть у нас, поэтому и были приглашены иностранные специалисты“.

В субботу, 5 мая, в центре Волоколамска прошел очередной митинг против свалки „Ядрово“. По разным оценкам пришли от тысячи до двух тысяч человек. К уже традиционному требованию о ликвидации свалки добавилось еще одно: чтобы районные власти подписали документ об общественном контроле работ на полигоне. Может появиться еще один новый повод для протестов.

Как заявил мэр города Петр Лазарев , который участвовал в субботней акции, городские власти могут не успеть подготовиться к референдуму по вопросу о будущем полигона „Ядрово“, который назначен на 17 июня. По его словам, у прокуратуры есть вопросы по теме референдума.

»Нужно эти вопросы исправить и увеличить срок», — сказал Лазарев. Из-за этого референдум могут перенести на осень. Глядишь, и волна протестов к этому времени стихнет.