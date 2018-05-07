Роспотребнадзор привлекли к рассмотрению иска жителей Волоколамска о закрытии «Ядрово»

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Волоколамский городской суд привлек истринский территориальный отдел Роспотребнадзора в качестве третьего лица по иску жителей города Волоколамска к оператору полигона бытовых отходов «Ядрово» с требованием закрыть прием отходов и провести рекультивацию свалки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд привлек в качестве третьего лица истринский территориальный отдел Роспотребнадзора по Московской области ", — сказала представитель суда. Следующее заседание назначено на 30 мая.

В качестве истцов выступают семь жителей города, пятеро действуют в интересах несовершеннолетних. Третьим лицом по иску также заявлена администрация Волоколамского муниципального района.

3 мая суд отклонил аналогичный иск с требованием о закрытии свалки от других жителей Волоколамска. Оба иска были поданы до массового отравления детей в городе и акций протеста. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились за помощью к врачам из-за плохого самочувствия, которое их родители связывали с очередным выбросом свалочного газа с «Ядрово». Врачи позднее опровергли эту версию.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах со свалки «Ядрово» и провели несколько митингов с требованием ее закрытия. Для решения проблемы власти области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня систему сжигания свалочного газа на старой части полигона. Ее изолируют от внешней среды специальным полимерным материалом, а в перспективе закроют плодородным грунтом, чтобы высадить растения.

На «Ядрово» также возведут очистные сооружения для фильтрата — опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора. Его будут очищать до технической воды. Также на территории полигона должно быть построено предприятие для переработки органического мусора. Новая часть полигона «Ядрово» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит, по мнению местных властей, допустить повторения ситуации с распространением неприятного запаха.