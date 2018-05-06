Новый конфликт вокруг свалки «Ядрово». Почему голландцы грозят уйти с полигона?

Жители Волоколамска считают, что работа специалистов из Нидерландов на полигоне «Ядрово» обходится слишком дорого, а стоимость контракта несоразмерна с объемом их деятельности.

Специалисты голландской Multriwell в пятницу, 4 мая, уже приостанавливали работы на полигоне «Ядрово» из-за появления там группы активистов. Об этом сообщил журналистам инженер компании Лукас Годулла.

«У нас есть правила. Надо быть в оранжевой одежде, надо быть в шлемах. Надо придерживаться правил, они очень важны для нас. Это мешает работе», — сказал голландский специалист. В свою очередь, представитель оператора полигона «Ядрово» сообщил, что из-за инцидента в пятницу работы были прерваны на полдня.

В понедельник, 7 мая, они возобновятся. У местных жителей свои вопросы к работе голандцев, говорит активист из Волоколамска Максим:

«Там ходят наши активисты и просто смотрят, что они делают. Делают фотографии, выкладывают в соцсети. Мы, конечно, на основе этих фотографий немножко удивлены, потому что все эти технологии, которые они делают, и той стоимостью, которую объявили наши власти, мы считаем, что это немножко несоразмерно стоимости того, что они делают. На наш взгляд, в том числе и российские специалисты могли те же самые проколы сделать. Может быть, в разрезе этой ситуации они недовольны, потому что не очень хотят огласки, они не очень хотят, чтобы все это видели. Они хотят втихомолочку продырявить полигон, заработать много денег и спокойно уехать».

Ранее в правительстве Московской области сообщили, что стоимость договора на дегазацию «Ядрово» составляет порядка 140 млн рублей, и еще 130 млн рублей будет потрачено на рекультивацию.

Почему для этих работ были выбраны голландцы? Вот что говорит заместитель исполнительного директора НП ЖКХ «Развитие» Алексей Макрушин

Алексей Макрушин заместитель исполнительного директора НП ЖКХ «Развитие» «Вопрос, конечно, в технологиях и качестве услуг. По большому счету сейчас уже вся тема дошла до такой степени, когда цена не так важна, как важно качество этих работ, чтобы действительно люди не чувствовали запах, чтобы этот газ собирался. Конечно, европейские технологии, которые в этой сфере существуют, все-таки более совершенны, чем те технологии, которые есть у нас, поэтому и были приглашены иностранные специалисты. Понятно, что той же голландской компании не хочется участвовать в никаких скандалах, поэтому здесь я бы сказал, что весь этот контроль лучше осуществлять на какой-то постоянной основе, договорившись об этом с органами власти».

В Волоколамске в субботу прошел очередной митинг против свалки «Ядрово». Люди вышли на площадь перед городской администрацией. По разным оценкам, в акции приняли участие от тысячи до двух тысяч человек.

В масштабах города это немало, хотя предыдущие митинги были куда более многочисленными. К традиционному уже требованию о ликвидации свалки добавилось еще одно. Люди настаивают на том, чтобы и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев подписал документ об общественном контроле работ, которые ведут на полигоне «Ядрово» голландцы. Вот что говорит местная активистка Ирина Симонова

«У нас есть общественный совет при главе города, куда входит инициативная группа по борьбе с «Ядрово». Ребята настаивают на общественном контроле, хотят контролировать процесс выполнения работ. Общественники хотят контролировать дальнейшее обслуживание этой системы, господин Вихарев препятствует этому. Он вправе подписать документ о проведении общественного контроля, но он этого не делает. Здесь нам понаставили батутов, палаток прямо у входа, чтобы мы заняли как можно меньше места. Сцену нам здесь поставили, оставили нас на пятачке не очень удобном. Вот так заботятся о нас наши власти».

У жителей Волоколамска может появиться новый повод для протестов. Как заявил мэр города Петр Лазарев , который, кстати, участвовал в субботнем митинге, городские власти могут не успеть подготовиться к референдуму по вопросу о будущем полигона «Ядрово», который назначен на 17 июня.