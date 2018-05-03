Моральный вред на 5,5 млн: Волоколамск судится из-за «Ядрово» 

Жители Волоколамска подали в суд на «Ядрово». В качестве возмещения морального вреда истцы требуют в общей сложности 5,5 млн рублей. Об этом Business FM сообщил представитель истцов Илья Лапкин:
— Всего в суде волоколамском восемь коллективных исков. Требования у всех истцов одни и то же: прекращение деятельности ООО «Ядрово», обязанность «Ядрово» устранить допущенные нарушения, рекультивация территорий полигона, взыкание с ООО «Ядрово» в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч каждому истцу.
— Каковы, на ваш взгляд шансы, по всем этим искам?
— Власти Подмосковья, власти Волоколамского района встают на защиту ООО «Ядрово», доказывая людям, что вреда полигон никакого не наносит, что воздух в Волоколамском районе чистый. Есть данные, подтверждающие, что выбросы сероводорода были, превышающие [норму] в 80 раз, есть результаты анализа воздуха, согласно которым метан превышал [допустимое] количество, формальдегид. Это те выбросы, которые очень опасны. Также истекает фильтрат. Нам хотелось бы верить, что суд волоколамский независим от мнений и решения власти Подмосковья. Но мы останавливаться на этом не собираемся, если мы здесь получаем отказ, мы идем далее в вышестоящие судебные инстанции.
Первое судебное заседание по иску жителей Волоколамска пройдет 7 мая, второе назначено на 6 июня. Есть ли у истцов шанс выиграть судебные разбирательства? Комментарий адвоката Сурена Аванесяна:
Сурен Аванесян адвокат «К категории морального вреда относятся причиненные моральные, физические либо нравственные страдания. Соответственно, для того, чтобы обосновать свои исковые требования, лицо, определяя сумму к возмещению причиненного ему морального вреда, должно обосновать и подтвердить ту сумму, которую оно выдвигает в качестве компенсации за причинение морального вреда. Если жители Волоколамска обращались к врачу, покупали какие-то лекарства, обращались за какой-то помощью, платили за это деньги, желательно, чтобы у них при этом были некие документы, подтверждающие размер этих трат. Если они обоснуют это просто моральными страданиями и оценят эти страдания в несколько миллионов рублей, то надо быть готовыми к тому, что судебная практика, как правило, в таких размерах моральный вред как таковой не возмещает. То есть суды его возмещают, но в этом случае речь идет о нескольких тысячах или нескольких десятках тысяч рублей максимум. Перспективы данного судебного производства, в принципе, конечно же, имеются, другой вопрос в том, что у нас есть еще 42-я статья конституции, согласно которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Поэтому в числе прочего может быть привлечено государство в качестве ответчика, как не обеспечившее право, предусмотренное 42-й статьей конституции».
В течение двух месяцев в Волоколамске проходили массовые акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». На улицы люди вышли после нескольких выбросов так называемых свалочных газов, в результате которых несколько десятков человек вынуждены были обратиться в больницы за медпомощью. 17 июня в Волоколамске планируют провести референдум о закрытии «Ядрово».