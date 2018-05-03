Моральный вред на 5,5 млн: Волоколамск судится из-за «Ядрово»

Жители Волоколамска подали в суд на «Ядрово». В качестве возмещения морального вреда истцы требуют в общей сложности 5,5 млн рублей. Об этом Business FM сообщил представитель истцов Илья Лапкин:

— Всего в суде волоколамском восемь коллективных исков. Требования у всех истцов одни и то же: прекращение деятельности ООО «Ядрово», обязанность «Ядрово» устранить допущенные нарушения, рекультивация территорий полигона, взыкание с ООО «Ядрово» в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч каждому истцу.

— Каковы, на ваш взгляд шансы, по всем этим искам?

Власти Подмосковья , власти Волоколамского района встают на защиту ООО «Ядрово», доказывая людям, что вреда полигон никакого не наносит, что воздух в Волоколамском районе чистый. Есть данные, подтверждающие, что выбросы сероводорода были, превышающие [норму] в 80 раз, есть результаты анализа воздуха, согласно которым метан превышал [допустимое] количество, формальдегид. Это те выбросы, которые очень опасны. Также истекает фильтрат. Нам хотелось бы верить, что суд волоколамский независим от мнений и решения власти Подмосковья. Но мы останавливаться на этом не собираемся, если мы здесь получаем отказ, мы идем далее в вышестоящие судебные инстанции.

Первое судебное заседание по иску жителей Волоколамска пройдет 7 мая, второе назначено на 6 июня. Есть ли у истцов шанс выиграть судебные разбирательства? Комментарий адвоката Сурена Аванесяна

Сурен Аванесян адвокат «К категории морального вреда относятся причиненные моральные, физические либо нравственные страдания. Соответственно, для того, чтобы обосновать свои исковые требования, лицо, определяя сумму к возмещению причиненного ему морального вреда, должно обосновать и подтвердить ту сумму, которую оно выдвигает в качестве компенсации за причинение морального вреда. Если жители Волоколамска обращались к врачу, покупали какие-то лекарства, обращались за какой-то помощью, платили за это деньги, желательно, чтобы у них при этом были некие документы, подтверждающие размер этих трат. Если они обоснуют это просто моральными страданиями и оценят эти страдания в несколько миллионов рублей, то надо быть готовыми к тому, что судебная практика, как правило, в таких размерах моральный вред как таковой не возмещает. То есть суды его возмещают, но в этом случае речь идет о нескольких тысячах или нескольких десятках тысяч рублей максимум. Перспективы данного судебного производства, в принципе, конечно же, имеются, другой вопрос в том, что у нас есть еще 42-я статья конституции, согласно которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Поэтому в числе прочего может быть привлечено государство в качестве ответчика, как не обеспечившее право, предусмотренное 42-й статьей конституции».

В течение двух месяцев в Волоколамске проходили массовые акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». На улицы люди вышли после нескольких выбросов так называемых свалочных газов, в результате которых несколько десятков человек вынуждены были обратиться в больницы за медпомощью. 17 июня в Волоколамске планируют провести референдум о закрытии «Ядрово».