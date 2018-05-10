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Как обезвредят мусорный полигон «Ядрово»
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Как обезвредят мусорный полигон «Ядрово» 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ТАСС
Старая часть полигона «Ядрово» в Волоколамском районе была закрыта 13 апреля 2018 года после массовых жалоб на неприятный запах и нескольких митингов местных жителей. В мае утвердили программу модернизации и рекультивации свалки. В рамках этих работ на полигоне возведут систему принудительной откачки и сжигания свалочного газа (который является источником неприятного запаха) и локальные очистные сооружения для фильтрата — опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора. ТАСС рассказывает, как будут работать новые системы.
Дурнопахнущий свалочный газ состоит главным образом из горючего метана (aka «биогаз») с различным примесями, в том числе сероводородом и меркаптанами. Принудительная дегазация снизит риск самовоспламенения свалки и негативное влияние запахов на живущих поблизости людей.
"Принцип системы дегазации практически одинаков для всех полигонов Подмосковья. В «теле» свалки бурят вертикальные скважины, в них вставляют трубки, — пояснили ТАСС в министерстве экологии и природопользования Московской области. — Трубки подводятся к горизонтальным газомагистралям и через насосы выводятся на установку для сжигания — факел".
Факел представляет из себя мощную газовую горелку закрытого типа. Газ поднимается из недр мусорного полигона по вертикальным скважинам, идет по трубопроводу и сжигается при температуре 1000-1200 С.
Параллельно с установкой факела мусорный полигон накрывают несколькими слоями разных материалов, чтобы изолировать свалку от внешней среды. «Так газ не будет сочиться по всему внешнему контуру в атмосферу, а осадки не будут попадать внутрь и подмешиваться к гниющим отходам, из-за чего может образоваться фильтрат», — пояснили в подмосковном министерстве.
После возведения очистных сооружений фильтрат будет собираться в дренажных колодцах у основания мусорного полигона и аккумулироваться в специальном резервуаре или пруде-накопителе. Оттуда жидкость будет направляться на локальные установки для обезвреживания.
Полученная в итоге чистая техническая вода может использоваться в каком-либо производстве или сбрасываться в канализацию.
Как ранее сообщали в компании-подрядчике нидерландской Multriwell, систему дегазации на «Ядрово» запустят в эксплуатацию до 15 июня 2018. Она будет работать минимум 10-15 ближайших лет, пока внутри полигона будет образовываться свалочный газ. Точные сроки возведения очистных сооружений для фильтрата Минэкологии Подмосковья не сообщало.
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