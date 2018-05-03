Как вернуть вещь в интернет-магазин

1. При получении покупки не стесняйтесь проверить документы: договор, акт доставки и чек. В чеке указываются точные данные о магазине, а не просто название сайта, а потому не стоит покупать товар в магазине, который чек не предоставляет, поясняет «РГ-Неделе» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров . С 1 июля чеки станут обязательными для всех магазинов, говорит он.

2. Если вы вдруг поняли, что совершили покупку зря, ее можно вернуть без объяснения причин в течение 7 дней с момента получения (а не заказа или оплаты), сохранив товарный вид. Продавец должен письменно уведомить вас о праве возвратить товар либо в инструкции по возврату, либо описать процедуру в договоре. Если это не выполнено, срок возврата удлиняется до трех месяцев, пояснили «РГ — Неделе» в Роспотребнадзоре

3. Сообщить в магазин о намерении возвратить исправный товар можно по телефону, но лучше по электронной почте. Магазин должен решить вопрос в течение 10 дней. Если за товаром приедет курьер, то расходы за выезд магазин вычтет из возвращенной вам суммы.

4. Если товар неисправен, правила другие. При наличии замены ее должны предоставить в течение недели. Магазин вправе провести экспертизу вещи, тогда придется подождать. Продавец обязан принять такой товар и проверить его качество в течение гарантийного срока, поясняют в Роспотребнадзоре. При этом совсем необязательно, чтобы вещь имела товарный вид. Главное, чтобы было понятно, что она неработоспособна, указывают в ведомстве.

5. Если магазин не желает принять обратно товар и вернуть деньги в установленный срок, можно подать жалобу в Роспотребнадзор. Кроме того, можно оставить жалобу и на сайте АКИТ, проблемой займутся юристы ассоциации, говорит Алексей Федоров. Если это не помогает, идите в суд. Но и жалоба в Роспотребнадзор также пригодится. Если ведомство выступает третьей стороной, суд встает на сторону гражданина в 90 процентов случаев.