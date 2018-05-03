Применение риск-ориентированного подхода автоматизировано

Правительство утвердило положение о государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной деятельности». Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 мая.

Ресурс обеспечит автоматизацию применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля, проведения проверочных мероприятий, оценке их результативности и эффективности. В системе также будет вестись реестр должностных лиц контрольно-надзорных органов, с её помощью можно будет направить запрос и получить сведения о проверяемом лице в рамках межведомственного взаимодействия.