Профессии будущего

Все чаще в СМИ говорят об увеличении списка профессий, которым не суждено жить в будущем. Но, как говорится, если где-то убыло, то где-то должно прибыть, и на смену невостребованным должностям приходят новые перспективные, отвечающие спросу на рынке труда. О том, какие специалисты будут нужны работодателю завтра, порталу HR-tv.ru рассказал Алексей Васильманов, HR-эксперт, владелец и основатель кадрового агентства HR Development.

— Можете ли вы уже сейчас назвать профессии, которые станут перспективны в обозримом будущем?

— Однозначно это будут специальности, связанные с робототехникой, сельским хозяйством и внедрением различных инновационных способов сбора урожая и ухаживания за посевами, введением новых технологий, которые позволят модернизировать производство.

— Почему вы выделяете сферу сельского хозяйства?

— Создаётся множество систем для упрощения работы. Весь ручной труд, для которого раньше требовались люди, переводится на компьютерное управление. Например, крупнейший американский онлайн-ритейлер Walmart подал несколько патентных заявок на дронов, которые помогут фермерам не только выявлять проблемные места на полях, но и применять химические удобрения, и даже проводить опыление.

Всё это происходит уже сейчас. Естественно полагать, что в будущем тенденция только усилится.

— Все эти внедрения сопряжены с развитием IT-технологий. Спрос на специалистов этой отрасли очевиден уже сейчас, в будущем это станет еще актуальнее?

— Да, конечно. IT-специалисты, разработчики программного обеспечения, программисты, сервисные инженеры — это люди, которые станут двигать прогресс во многих отраслях — от аграрной, о которой мы сказали выше, до HR. К примеру, если взять отрасль рекрутмента, то часть задач могут решить нейросети, которые сформируют базу людей, потенциально подходящих на ту или иную вакантную должность. Предложения будут выдвигаться на основе анализа информации о соискателе в интернете, поведения в социальных сетях, посещения сайтов и так далее.

— То есть можно сказать, что будет превалировать интеллектуальный инженерный труд?

— Да, спустя 10-20 лет почти весь ручной труд будет автоматизирован. Станут нужны не рабочие, которые закручивают гайки, а инженеры и программисты, которые напишут код для машин, обслуживающих конвейер. Роботы заменят большую часть механизированной работы — те отрасли, в которых можно логически рассчитать порядок действий.

— Сколько лет может занять эта модернизация?

— На Западе — ближайшие 7-10 лет, в России — 15-20. Уже сейчас один из инструментов рекрутера — так называемые боты, которые обзванивают кандидатов и приглашают на собеседование. То есть выполняют первый этап работы рекрутера. Такая программа может единовременно связаться с огромным числом соискателей.

— Вернутся ли какие-то старые профессии?

— В целом, история развивается по спирали. Это касается и рабочих специальностей. Раньше были извозчики, которые управляли каретами, теперь водители машин. Сейчас, например, востребованы швеи. Наверняка, будут модернизации и в швейной отрасли, но скорее всего, спрос сохранится ближайшие лет 10. До тех пор, пока на замену швеям не придут 3D-принтеры, печатающие одежду.

При этом вернутся высокооплачиваемые профессии, связанные с эксклюзивной ручной работой. Это могут быть ювелиры, сборщики автомобилей, если речь идёт о ручной сборке. То есть мастера своего дела, обладающие уникальным опытом, навыками и знаниями.

— Есть ли какие-то профессии, которые 10 лет назад были востребованы, а сейчас очевидно, что они отходят в прошлое?

— Бухгалтер. С каждым годом процесс первичной бухгалтерии всё больше автоматизируется различными вспомогательными программами. Специалисты высокого уровня — главный бухгалтер, финансовый директор будут нужны ещё долгое время. Но простейшие задачи, такие как расчет зарплаты, налогов можно автоматизировать.

Сортировщик. Возьмём, к примеру, почту. Во многих почтовых компаниях мира сортировкой занимаются не люди, а технологичные станции и платформы, которые присваивают уникальный номер каждой посылке, распределяют, заносят в базу и т.д. Задача человека контролировать процесс и исправность системы.

— Будут ли востребованны профессии, связанные со взаимодействием с людьми? Например, HR-специалист не как рекрутер, а как человек, занимающийся выстраиванием взаимоотношений в коллективе, психолог. То есть те, кто работает с людьми, с человеческими душами, ведь это сложно автоматизировать.

— В прошлое уйдут профессии, которые можно оцифровать, а человеческие души на данный момент оцифровать невозможно. Касательно искусственного интеллекта — сомневаюсь, что у него будут чувства.

К тому же мы не застрахованы от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий. Многое можно автоматизировать, но без врачей, сотрудников полиции, спасателей МЧС , психологов будущее вряд ли возможно. Не уверен, что эти профессии заменят.

— Можно ли прогнозировать сокращение числа рабочих мест за счёт автоматизации?

Это неизбежно. Но здесь важна политика государства и нашего, и любого другого. Нельзя выгнать тех, кто всю жизнь проработал на заводе или тех, чья профессия вдруг оказалась невостребованной. Таким людям нужно идти в центры занятости, осваивать новые технологии. Я бы рекомендовал заняться этим как можно скорее.

Самое ценное сейчас — это обучаемость. Современный специалист должен быстро обрабатывать и осваивать новую информацию. Темпы с каждым годом будут расти. Поэтому важны не столько накопленные знания, сколько способность к самообучению, скорость реакции и время, за которое человек осваивается.

— Новые технологии порождают новые профессии. Например, в связи с появлением и развитием соцсетей стали востребованы smm-специалисты. Какие технологии могут поспособствовать зарождению профессиональных отраслей в ближайшем будущем?

— Уверен, это будет связано с биткоинами и электронной валютой. Возможно, финансовые аналитики, прогнозирующие скачки валюты. Думаю, они есть уже сейчас, но если сохранятся темпы развития данного направления, появятся отдельные специальности.

Наверняка, в скором времени потребуются пилоты дронов. Эта технология даёт широкие возможности: от доставки почты и лекарств до визуального контроля над большой территорией. Области применения дронов, как и их количество, будут расти, а значит, понадобятся люди, которые станут ими управлять.

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