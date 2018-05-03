Профессии будущего 

Все чаще в СМИ говорят об увеличении списка профессий, которым не суждено жить в будущем. Но, как говорится, если где-то убыло, то где-то должно прибыть, и на смену невостребованным должностям приходят новые перспективные, отвечающие спросу на рынке труда. О том, какие специалисты будут нужны работодателю завтра, порталу HR-tv.ru рассказал Алексей Васильманов, HR-эксперт, владелец и основатель кадрового агентства HR Development.
— Можете ли вы уже сейчас назвать профессии, которые станут перспективны в обозримом будущем?
— Однозначно это будут специальности, связанные с робототехникой, сельским хозяйством и внедрением различных инновационных способов сбора урожая и ухаживания за посевами, введением новых технологий, которые позволят модернизировать производство.
— Почему вы выделяете сферу сельского хозяйства?
— Создаётся множество систем для упрощения работы. Весь ручной труд, для которого раньше требовались люди, переводится на компьютерное управление. Например, крупнейший американский онлайн-ритейлер Walmart подал несколько патентных заявок на дронов, которые помогут фермерам не только выявлять проблемные места на полях, но и применять химические удобрения, и даже проводить опыление.
Всё это происходит уже сейчас. Естественно полагать, что в будущем тенденция только усилится.
— Все эти внедрения сопряжены с развитием IT-технологий. Спрос на специалистов этой отрасли очевиден уже сейчас, в будущем это станет еще актуальнее?
— Да, конечно. IT-специалисты, разработчики программного обеспечения, программисты, сервисные инженеры — это люди, которые станут двигать прогресс во многих отраслях — от аграрной, о которой мы сказали выше, до HR. К примеру, если взять отрасль рекрутмента, то часть задач могут решить нейросети, которые сформируют базу людей, потенциально подходящих на ту или иную вакантную должность. Предложения будут выдвигаться на основе анализа информации о соискателе в интернете, поведения в социальных сетях, посещения сайтов и так далее.
— То есть можно сказать, что будет превалировать интеллектуальный инженерный труд?
— Да, спустя 10-20 лет почти весь ручной труд будет автоматизирован. Станут нужны не рабочие, которые закручивают гайки, а инженеры и программисты, которые напишут код для машин, обслуживающих конвейер. Роботы заменят большую часть механизированной работы — те отрасли, в которых можно логически рассчитать порядок действий.
— Сколько лет может занять эта модернизация?
— На Западе — ближайшие 7-10 лет, в России — 15-20. Уже сейчас один из инструментов рекрутера — так называемые боты, которые обзванивают кандидатов и приглашают на собеседование. То есть выполняют первый этап работы рекрутера. Такая программа может единовременно связаться с огромным числом соискателей.
— Вернутся ли какие-то старые профессии?
— В целом, история развивается по спирали. Это касается и рабочих специальностей. Раньше были извозчики, которые управляли каретами, теперь водители машин. Сейчас, например, востребованы швеи. Наверняка, будут модернизации и в швейной отрасли, но скорее всего, спрос сохранится ближайшие лет 10. До тех пор, пока на замену швеям не придут 3D-принтеры, печатающие одежду.
При этом вернутся высокооплачиваемые профессии, связанные с эксклюзивной ручной работой. Это могут быть ювелиры, сборщики автомобилей, если речь идёт о ручной сборке. То есть мастера своего дела, обладающие уникальным опытом, навыками и знаниями.
— Есть ли какие-то профессии, которые 10 лет назад были востребованы, а сейчас очевидно, что они отходят в прошлое?
— Бухгалтер. С каждым годом процесс первичной бухгалтерии всё больше автоматизируется различными вспомогательными программами. Специалисты высокого уровня — главный бухгалтер, финансовый директор будут нужны ещё долгое время. Но простейшие задачи, такие как расчет зарплаты, налогов можно автоматизировать.
Сортировщик. Возьмём, к примеру, почту. Во многих почтовых компаниях мира сортировкой занимаются не люди, а технологичные станции и платформы, которые присваивают уникальный номер каждой посылке, распределяют, заносят в базу и т.д. Задача человека контролировать процесс и исправность системы.
— Будут ли востребованны профессии, связанные со взаимодействием с людьми? Например, HR-специалист не как рекрутер, а как человек, занимающийся выстраиванием взаимоотношений в коллективе, психолог. То есть те, кто работает с людьми, с человеческими душами, ведь это сложно автоматизировать.
— В прошлое уйдут профессии, которые можно оцифровать, а человеческие души на данный момент оцифровать невозможно. Касательно искусственного интеллекта — сомневаюсь, что у него будут чувства.
К тому же мы не застрахованы от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий. Многое можно автоматизировать, но без врачей, сотрудников полиции, спасателей МЧС, психологов будущее вряд ли возможно. Не уверен, что эти профессии заменят.
— Можно ли прогнозировать сокращение числа рабочих мест за счёт автоматизации?
Это неизбежно. Но здесь важна политика государства и нашего, и любого другого. Нельзя выгнать тех, кто всю жизнь проработал на заводе или тех, чья профессия вдруг оказалась невостребованной. Таким людям нужно идти в центры занятости, осваивать новые технологии. Я бы рекомендовал заняться этим как можно скорее.
Самое ценное сейчас — это обучаемость. Современный специалист должен быстро обрабатывать и осваивать новую информацию. Темпы с каждым годом будут расти. Поэтому важны не столько накопленные знания, сколько способность к самообучению, скорость реакции и время, за которое человек осваивается.
— Новые технологии порождают новые профессии. Например, в связи с появлением и развитием соцсетей стали востребованы smm-специалисты. Какие технологии могут поспособствовать зарождению профессиональных отраслей в ближайшем будущем?
— Уверен, это будет связано с биткоинами и электронной валютой. Возможно, финансовые аналитики, прогнозирующие скачки валюты. Думаю, они есть уже сейчас, но если сохранятся темпы развития данного направления, появятся отдельные специальности.
Наверняка, в скором времени потребуются пилоты дронов. Эта технология даёт широкие возможности: от доставки почты и лекарств до визуального контроля над большой территорией. Области применения дронов, как и их количество, будут расти, а значит, понадобятся люди, которые станут ими управлять.
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