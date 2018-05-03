Требования энергоэффективности к объектам госзакупок уточнены

Правительство уточнило первоочерёдные требования энергетической эффективности, предъявляемые к товарам, работам и услугам при закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 3 мая.

Отмечается, что перечень товаров, в отношении которых устанавливаются новые требования, скорректирован с учётом разрабатываемых в настоящее время национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Постановлением также установлены нормы энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий.

«Цель принятых решений — повысить энергетическую эффективность товаров при госзакупках, а также при проектировании, строительстве и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий», — отметили в кабмине.