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Требования энергоэффективности к объектам госзакупок уточнены
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Требования энергоэффективности к объектам госзакупок уточнены 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правительство уточнило первоочерёдные требования энергетической эффективности, предъявляемые к товарам, работам и услугам при закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 3 мая.
Отмечается, что перечень товаров, в отношении которых устанавливаются новые требования, скорректирован с учётом разрабатываемых в настоящее время национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Постановлением также установлены нормы энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий.
«Цель принятых решений — повысить энергетическую эффективность товаров при госзакупках, а также при проектировании, строительстве и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий», — отметили в кабмине.
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