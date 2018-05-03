Перьевой ручке Parker исполнилось 114 лет

Ровно 114 лет назад американский изобретатель Джордж Саффорд Паркер получил патент на своё новое изобретение — собственную перьевую ручку. Благодаря таланту изобретателя, а также коммерческой жилке, Паркеру удалось войти в историю в качестве создателя одного из известнейших в мире брендов.

Джордж Паркер, родившийся в 1863 году в штате Висконсин , в возрасте 17 лет стал работать в школе телеграфистов. Получая маленькую зарплату, он вынужден был в качестве агента одновременно продавать перьевые ручки компании «The John Holland Fountain Pen Company». К XIX веку для написания писем люди уже использовали не перья, а ручки, однако их качества оставляло желать лучшего. Ручки постоянно ломались и протекали, а потому усердному торговому агенту Паркеру приходилось их постоянно чинить.

Джордж Паркер разбирал сломанные ручки, чинил и отдавал обратно их хозяевам. В итоге находчивый молодой человек принял решение, что лучше искоренить неисправности этих необходимых изделий, вместо бесконечного ремонта.

Основав собственную компанию «Parker Pen Company», он поставил цель изготовить лучшую ручку в мире. 3 мая 1904 года была запатентована первая письменная ручка с механической системой набора чернил. К такому, казалось бы, простому изделию Паркер изобрёл 1200 патентных формул. Например, инновация «Safety Cap» — была колпачком повышенной надёжности, а точнее два колпачка: внешний, который накручивается на корпус ручки, и внутренний, который герметично запечатывает полость вокруг пера.

Дела у начинающего предпринимателя шли отлично. Со временем фирме потребовался свой отличительный знак. Фирменный зажим в форме стрелки, который и сейчас находится на логотипе компании и на каждой ручке от Паркер, создали в 1916 году.

Ручками Паркера подписывали международные договоры, ими сочиняли музыкальные и литературные произведения, их преподносили венценосным особам и знаменитостям. Стало традицией обмениваться ручками в завершении подписания важных международных соглашений.