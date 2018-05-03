Как навести порядок на информационном рынке

170 лет назад, в апреле 1848 года, в России был создан особый «Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений». Вряд ли это было чем-то новым для страны, ведь институт цензуры существовал в России не одно столетие, на каждом новом историческом этапе развития государства принимая все более жесткие формы.

В конечном итоге со временем возникла необходимость учредить орган, который бы отслеживал деятельность цензурных структур, что и сделал император Николай I. Комитет действовал бескомпромиссно, и по результатам его работы в ссылку были отправлены такие известные писатели, как Михаил Салтыков-Щедрин , Иван Тургенев и многие другие литераторы.

Сегодня в России цензура запрещена, что зафиксировано 29-й статьей Конституции РФ, где также гарантируется свобода средств массовой информации. Но с развитием Интернета и массовым увлечением в обществе социальными сетями всё чаще раздаются голоса, требующие навести порядок на просторах Всемирной паутины и ограничить поток мутной, непроверенной информации, что особенно ярко проявилось в массовом вбросе фейков во время последних трагических событий в Кемерове … Так должно ли государство вмешаться и законодательно ввести элементы цензуры в Интернете? Возможно ли это сделать практически? « Парламентская газета » спросила у экспертов.

и связи: «Особое внимание цифровой и информационной грамотности»

— Принципиальная позиция комитета состоит в том, что любые меры, которые могут рассматриваться для противодействия явлению фейковых новостей, должны строиться на безусловном соблюдении принципов свободы слова и свободы распространения информации.

Силовые структуры, органы государственной власти и местного самоуправления последовательно меняют свои коммуникативные стратегии, становясь все более прозрачными и открытыми обществу и средствам массовой информации.

Вопрос эффективного взаимодействия чиновников и журналистов обсуждался и был поддержан Президентом России на медиафоруме ОНФ в Калининграде в марте этого года

Следует признать, что уровень развития современных информационных технологий позволяет легко делать фейковые вбросы, которые активно подхватываются аудиторией и, как в случае Кемерова, доставляют страдания людям и подрывают доверие к действиям государства.

В отличие от комплекса мер, реализованных в рамках противодействия «телефонному» терроризму, проблема фейковых новостей лежит в несколько иной плоскости. Чем быстрее срабатывают официальные средства массовых коммуникаций, тем меньше остается пространства для спекуляций и провокаций.

И разумеется, следует уделить особое внимание развитию цифровой и информационной грамотности, вводить в школьные программы курсы по медиаграмотности и развитию навыков критического мышления, необходимых при использовании социальных сетей и мессенджеров. Сейчас ряд таких учебных программ уже разработан организацией по защите интернет-пользователей РОЦИТ, и органами исполнительной власти обсуждается возможность их внедрения на федеральном уровне.

— Я абсолютно уверен, что слово «цензура» в современной России сегодня даже употреблять нельзя. И также уверен, что наш президент не допустит того, чтобы в законодательных актах оно появилось. Потому что такой нереально невозможный возврат в прошлое воспринимается хуже каких-то отравляющих веществ.

Но Интернет и социальные сети действительно большая проблема. Можно попытаться решить ее законодательными актами, если идти северокорейским или китайским путем. То есть отрезать Интернет от внешнего мира, таким образом, стараясь перекрыть все возможные пути неконтролируемой информации. Но ведь современные технологии позволяют обойти любые запреты. Таким образом, никакой закон не сможет регулировать контент и оградить общество не удастся.

Даже в рамках СССР вещали «Голос Америки» и другие «голоса». И их слушали.

Конечно, существует реальная угроза для общества, даже для государства, потому что социальные сети — площадка, на которой очень быстро развиваются ложные новости. Именно они являются раздражителями, создавая ситуацию, когда общество начинает «вибрировать», особенно молодая его часть, которая не в состоянии отличить правду от лжи, воспринимать реальные новости, и любые события оценивает через лживые информационные вбросы.

Кроме того, социальные сети несут и другие проблемы — гендерные или связанные с расизмом и национализмом, когда очень многие национальности становятся предметом угнетения, оскорбления или унижения. Все это вместе создает ситуацию, при которой соцсети перестали быть местом простого обмена информацией или какими-то своими личными чувствами, а переросли в сильную и сложную площадку, на которой происходит обсуждение политических и нравственных проблем с уничтожением многого полезного для реального общества.

Так как идеологически закрыться невозможно, выход, на мой взгляд, один — в противовес социальным сетям нужно развивать мощную информационную составляющую для всех структур общества. Здесь очень важно не перегибать палку, чтобы не происходило, как сегодня, когда 88 процентов всех СМИ или принадлежат государству, или финансируются им, являясь, таким образом, аффилированными с властью структурами. Естественно, такие СМИ говорят с одной позиции. Мы должны сегодня сделать все, чтобы СМИ, которые работают в рамках законодательства, могли быть абсолютно разными, чтобы общество привыкло, как в 90-х годах прошлого столетия, доверять журналистике и информации, которая идет в рамках закона, а не обмениваться фейками через социальные сети… Надо придумать, как СМИ могут работать в социальных сетях, что большинство уже начали делать. Но это пока еще только капля в море.

Герман Клименко , советник Президента РФ: «Решение должно выработать само общество»

— Зачистка информационного поля в виде цензуры — это прием, который использовали наши предки, но он вряд ли будет осмысленно принят и одобрен современниками уже хотя бы потому, что контролю не подвергаются не только Интернет и социальные сети, но и СМИ. На самом деле тут возникает другой главный вопрос — скорость распространения информации между людьми, а технология этого процесса выходит за рамки опыта, который имелся прежде у всех государств.

Поэтому, на мой взгляд, решение должно выработать само общество. Может быть, граждане сочтут необходимым создать какие-то саморегулирующие организации. Не исключаю, что социальная сеть должна сама брать на себя ответственность за то, как происходит освещение события. Возможно, крупные игроки информационного рынка должны договориться между собой о содержании тех или иных стандартов подачи информации. Но их тоже еще предстоит выработать, и пока я плохо себе представляю, как это будет выглядеть. Вот за этим, мне кажется, будущее, а не за государственным регулированием, потому что его крайне сложно исполнить и порой невозможно обеспечить.

Нельзя сегодня применять выработанные за предыдущие столетия правила распространения информации к ныне действующему информационному рынку.

Пока в нем участвуют необученные пользователи и такие владельцы сайтов и блогов, их можно условно сравнить с известными всем бабушками у подъездов, всегда представлявших некий информационный форум. Но сегодня эти бабушки стали такими же равноправными игроками информационного рынка, как и легальные СМИ, а современная структура Интернета никаким путем не позволяет убрать их из информационного поля. Их могут быть миллионы, и они становятся источниками информации, а не официальные СМИ, которых всего лишь несколько тысяч. Они сами выстраивают социальные группы, формируя уровень социального доверия.

Поэтому когда мы говорим о фейковых новостях, это прежде всего вопрос доверия к источнику. Я знаком с парой блогеров, которые очень эмоционально выступали по кемеровским событиям, писал им: ребята, что вы делаете. Они мне отвечали: люди должны знать правду, и она оказалась у них в таком «исполнении». Сейчас этим блогерам бесконечно стыдно, многие из них приносят извинения и понимают, какой ущерб ими нанесен. Но и мы должны понимать, что воспитываем из популярных блогеров добровольные СМИ, но их критическая масса такой информации тоже важна.