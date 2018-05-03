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Отпускная цена. Как получить выплаты за неиспользованные дни отдыха
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Отпускная цена. Как получить выплаты за неиспользованные дни отдыха 

ИД «Собеседник» 56 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Обозреватель Sobesednik.ru — о том, когда и как можно получить компенсацию за не использованный в прошлые годы отпуск.
Как быть, если за несколько предыдущих лет у сотрудника накопились неиспользованные дни отпуска? А если таких дней набежало больше месяца, не «сгорают» ли они?
По правилам оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. В соответствии с Трудовым кодексом РФ отдых не может быть меньше 28 календарных дней. По согласованию с работником отпуск может быть перенесен, но два года работодатель не имеет права не давать вам отпуск.
Кроме того, по тем или иным причинам, но большинство сталкивалось с проблемой неиспользованного отпуска за предыдущие годы. Сразу стоит сказать, что неиспользованный отпуск можно перенести только на следующей рабочий год (исчисляемый с даты принятия на работу). Таким образом, суммировать неиспользованный отпуск за несколько лет нельзя.
Также теперь нельзя расчитывать на компенсацию за неиспользованный отпуск. Только часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена деньгами.
Вместе с тем не нужно думать, что ваш отпуск пропадет. В день увольнения выплачивается компенсация за все неиспользованные дни отпуска вместе с остальными деньгами. При этом никакого срока давности (как, например, три года в гражданском праве) не применяется. Однако получить эту компенсацию можно только при увольнении.
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