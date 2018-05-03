В Human Rights Watch призвали ФИФА помочь освободить чеченского правозащитника Титиева

В сообщении отмечается, что столица Чечни на время чемпионата станет тренировочной базой для сборной Египта . Таким образом, Чеченская республика «оказывается в орбите мероприятий чемпионата».

"ФИФА утвердила Чечню как одну из тренировочных баз ЧМ-2018. (…) Теперь она должна продемонстрировать, что ее политика в области прав человека — это не пустые слова. Добившись освобождения Оюба Титиева, ФИФА могла бы поддержать болельщиков и вообще всех жителей Чечни, где права человека превратились в фикцию", — заявила замдиректора HRW по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

В сообщении также отмечается, что ФИФА должна добиться освобождения Титиева до начала чемпионата мира по футболу, который стартует уже 14 июня.

Титиев был задержан

9 января неподалеку от Грозного. Местные силовики заявили, что в автомобиле правозащитника было найдено 180 граммов марихуаны.

Сам Титиев настаивает на том, что наркотики ему подбросили полицейские. Следственный комитет РФ проводить проверку в связи с неправомерными действиями полицейских отказался.

Суд арестовал правозащитника на два месяца — до 9 марта. Затем срок был продлен еще на два месяца, до 9 мая. На прошлой неделе Старопромысловский суд Грозного вновь продлил арест правозащитника до 9 июня.

В январе Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу Титиева и признал

его арест законным. В четверг, 3 мая, Верховный суд ЧР рассмотрит апелляцию на продление ареста правозащитнику, передает