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В Human Rights Watch призвали ФИФА помочь освободить чеченского правозащитника Титиева
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В Human Rights Watch призвали ФИФА помочь освободить чеченского правозащитника Титиева 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Правозащитники из международной организации Human Rights Watch (HRW) обратились к Международной федерации футбола (ФИФА) с призывом добиться от России освобождения чеченского правозащитника Оюба Титиева, арестованного Грозным по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Соответствующее заявление опубликовано на  сайте
В сообщении отмечается, что столица Чечни на время чемпионата станет тренировочной базой для сборной Египта. Таким образом, Чеченская республика «оказывается в орбите мероприятий чемпионата».
"ФИФА утвердила Чечню как одну из тренировочных баз ЧМ-2018. (…) Теперь она должна продемонстрировать, что ее политика в области прав человека — это не пустые слова. Добившись освобождения Оюба Титиева, ФИФА могла бы поддержать болельщиков и вообще всех жителей Чечни, где права человека превратились в фикцию", — заявила замдиректора HRW по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.
В сообщении также отмечается, что ФИФА должна добиться освобождения Титиева до начала чемпионата мира по футболу, который стартует уже 14 июня.
Титиев был  задержан
9 января неподалеку от Грозного. Местные силовики заявили, что в автомобиле правозащитника было найдено 180 граммов марихуаны.
Сам Титиев настаивает на том, что наркотики ему подбросили полицейские. Следственный комитет РФ проводить проверку в связи с неправомерными действиями полицейских отказался.
Суд арестовал правозащитника на два месяца — до 9 марта. Затем срок был продлен еще на два месяца, до 9 мая. На прошлой неделе Старопромысловский суд Грозного вновь продлил арест правозащитника до 9 июня.
В январе Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу Титиева и  признал
его арест законным. В четверг, 3 мая, Верховный суд ЧР рассмотрит апелляцию на продление ареста правозащитнику, передает
"Эхо Москвы"
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