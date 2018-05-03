Бегония — царица цветов! Как ухаживать — важные советы

Бегония — красивое растение, которое можно выращивать на клумбах и дома. Род бегониевых насчитывает около 900 видов, которые можно встретить в дикой природе.

Как домашний цветок бегонию начали использовать всего сто лет назад. Ухаживать за бегонией в домашних условиях несложно. Фото этих декоративно-лиственных и красивоцветущих растений не оставляют равнодушными цветоводов.

Популярные виды бегоний:

Декоративно-лиственные. Этот вид бегоний не имеет надземного стебля, их листья растут из разветвленного корня. За счет разнообразной окраски листьев эти бегонии смотрятся очень красиво в любом интерьере. К этому виду относятся: « бегония королевская», «бегония металлика», бегония Мэсона», «Бегония Клеопатра» «Бегония тигровая». Фото этих растений вы можете увидеть ниже.

Кустовая. Стебли этих бегоний похожи на побеги бамбука. Они густо растут, представляя собой куст высотой от 10 см до 2 метров. Цветут кустовые бегонии круглый год. Среди этого вида в наших домах часто встречаются Бегония коралловая и Бегония фуксиевидная.

Клубневая. Бегония получила это название из-за клубневидного корня. Стебли растения могут достигать до 80 см. Цветы махровые и простые, похожи на розы или гвоздики, диаметром от 3 до 20 см. Листья сердцевидной формы могут быть матовые, глянцевые плоские или гофрированные. Цвет листьев растения от светло-зеленого до темного. Клубневая бегония цветет с мая по октябрь.

Вечноцветущая. Этот вид бегонии часто можно увидеть на городских клумбах. В домашних условиях вечноцветущие бегонии цветут круглый год. Листья глянцевые, зеленого или бурого оттенка. Цветы мелкие, красные, розовые, белые.

Королевская. Декоративно-лиственная бегония. Отличается большими до 30 см. листьями, окрашенными в разные оттенки зеленого, коричневого и красного цвета. Листовые пластины могут быть в форме сердца или напоминать спираль.

Ампельная. Является подвидом клубневой бегонии. Высаживается для вертикального озеленения. Длина побегов от 25 до 50 см. Растение буквально усыпано цветами малинового, оранжевого, желтого, белого цвета.

Элатиор. Гибрид клубневой бегонии предназначен для выращивания в комнатных условиях. Побеги тонкие, с красным оттенком, нуждаются в поддержке. Цветы появляются осенью и зимой. Листва глянцевая, округлой формы. Цветы диаметром 5 см, окрашены в белый, желтый, красный цвет.

Место

Для декоративно-лиственных бегоний освещение должно быть не слишком ярким. В жаркие солнечные дни растение прикрывают от солнечных лучей. Для этого используют на окнах белую ткань или бумагу.

Температура

В зависимости от времени года меняется температурный режим содержания растения. Летом и весной бегонии хорошо себя чувствуют при температуре +20–25 градусах. Осенью и зимой показатели поддерживают в пределах от +18 до 20 градусов.

Влажность воздуха

Бегония нуждается во влажном воздухе. Примерный показатель влажности 60%. Для этого рядом с растением устанавливают блюдце с влажным керамзитом или в комнате устанавливают автоматически увлажнитель воздуха. Горшок с бегонией также можно поместить в емкость с влажным мхом или торфом.

Стоит запомнить, что опрыскивать бегонии нельзя, так как это может привести к гибели растения.

Полив

Летом и весной растения нуждаются в обильных поливах, в холодное время количество влаги ограничивают. Каждый следующий полив специалисты рекомендуют проводить после того, как земля в горшке просохнет на 2 см. Лишняя влага не должна застаиваться в почве, поэтому необходимо выбирать контейнер с достаточными дренажными отверстиями.

Вода для полива бегоний должна быть очищенной, комнатной температуры.

Почва

Для хорошего развития бегоний подойдет готовый грунт для цветов. Если есть возможность можно приготовить почвенную смесь самостоятельно. Для этого используют 2-3 части листовой почвы, 1 часть прокаленного речного песка и 1 часть чернозема или торфа.

Подкормки

Для декоративно-цветущих бегоний необходима подкормка во время начала бутонизации и весь период цветения. Удобрения вносят не более чем два раза в месяц. Подкормка должна содержать калий и фосфор, в которых нуждаются цветущие бегонии. Для декоративно-лиственных растений используют азотсодержащие удобрения или комплексные составы.

Пересадка

Клубни бегоний начинают высаживать в марте. За день до пересадки растение поливают, и спустя день пересаживают. Растение извлекают из горшка вместе с земляным комом, затем небольшую часть корневой системы освобождают от грунта. Затем корневую часть помещают в слабый раствор марганца.

Если есть поврежденные корни, то их срезают острым, чистым ножом. Места среза обрабатывают толченым активированным углем.

Цветок помещают в новый горшок с достаточным слоем керамзита и дренажными отверстиями. После пересадки растения поливают. При этом верхняя часть почвы осядет, поэтому необходимо досыпать недостающее количество.

В течение нескольких дней бегонию не поливают, влажность поддерживают за счет чаши с влажным керамзитом, на которую устанавливают горшок с растением. Если есть необходимость, то в эти дни можно провести обрезку растений. В первые семь дней бегонию держат в тени, не допуская сквозняков.

Уход в период покоя

Клубневые бегонии после цветения входят в период покоя. После того как растение отцветет поливы сокращают. Высохшие части бегонии срезают, горшок с растением переносят в помещение на 2,5–3 месяца с температурой воздуха от +10 до +12 градусов. В этот период поливы проводят редко и в небольших количествах.

Размножение

семенами. Бегонии можно выращивать из семян. При выборе семенного материала необходимо обратить внимание на дату производства, поскольку семена бегонии пригодны для посадки в течение трех лет после сбора. Посадку проводят с конца января до последних чисел марта. Семена распределяют по грунту и опрыскивают их пульверизатором. После этого посадки накрывают стеклом или целлофановой пленкой и оставляют в светлом месте. Раз в день целлофан убирают и проветривают посадки. Ранняя посадка обеспечивает формирование крупного клубня и активному цветению в первое лето. Поздний посев семян приводит к формированию небольшого клубня, в этом случае цветение можно увидеть только на следующий год. Молодые растения продолжают увлажнять из пульверизатора.

Первую пикировку проводят после появления третьего настоящего листа. Второй раз растения пересаживают в индивидуальные стаканчики через 30-40 дней после появления всходов. До начала апреля растения досвечивают при помощи фитоламп. Дополнительный свет включают на 4–5 часов.

клубневое деление. Клубни зрелого растения можно разделить на несколько частей. Перед посадкой места среза присыпают порошком угля и оставляют на 2–3 дня для просушки. Проращивают части клубня в рассадных ящиках или цветочных горшках. Первое время поливы ограничивают, допуская слегка влажное состояние грунта. Этот способ подходит для омоложения 4-5 летних клубней.

черенками. Черенки срезают острым ножом, а место среза обязательно присыпают толченым углем. На срезанном черенке должно оставаться не менее трех листков. В течение месяца черенки бегонии укореняются. При этом в помещении поддерживают температуру воздуха в пределах+20 градусах. Почва должна быть влажной, растение прикрывают от солнечных лучей.

делением куста. Этот способ используют для размножения коралловой и фуксиевидной бегонии. Куст разделяют вместе с корнями и рассаживают в новые горшки.

делением корневища. Этот вид размножения применяют во время весенней пересадки бегоний. На каждом отделенном растении должен быть побег с корнем. Все места среза обрабатывают измельченным древесным углем. Пересаженные растения в течение двух недель прикрывают от солнечных лучей и поливают по мере необходимости.

Особенности ухода за махровой бегонией

Уход за махровой бегонией в домашних условиях несложный. Растениям обеспечивают своевременный полив при высыхании верхнего слоя почвы. Цветы размещают на светлых местах, но так чтобы лучи солнца не попадали на растения. Раз в неделю для равномерного роста и развития бегонии, горшок разворачивают. Подкармливают бегонии комплексным удобрением для цветущих растений.

В жаркий период контейнер с растением ставят на влажный керамзит или просто выставляют рядом блюдце с водой. Опрыскивать махровые бегонии нельзя.

Эти же правила касаются ухода за вечноцветущей бегонией. Единственное дополнение — это частые подкормки в течение весны и лета, которые проводят каждые две недели.

Болезни и вредители

Чаще всего бегонии подвергаются нападению следующих вредителей:

Паутинный клещ. Это мелкое насекомое, которое питается соком растений. Победить клеща поможет «Фитоверм». Этот препарат не опасен для домашних животных и человека.

Нематода. Очень мелкие черви. Могут поражать стебли, корни и листья растения. Заражение растений может произойти через необработанный грунт, при внесении навоза. Растение обрабатывают гетерофосом.

Тля. В квартиру это насекомое могло попасть с букетом цветов, а также, если растения были вынесены на балкон или палисадник. Тля боится настоя крапивы, жгучего перца, цитрусовых фруктов, махорки. Этими средствами обработку проводят раз в 10 дней. Из химических средств используют Актару, Бензофосфат, Кронетон.

Из-за ошибок в уходе могут возникнуть различные заболевания. Недостаток влажности воздуха приводит к увяданию бутонов и сбрасыванию листьев. Усыхание кончиков листьев часто связано с неправильным поливом. Если недостаточно света на растениях бледнеют листья.

Грибковое заболевание выражается скручиванием и засыханием листьев. На растении также появляется белый налет. При этих признаках необходимо сократить полив, увеличить температуру в помещении, нормализовать влажность воздуха. Растение обрабатывают фитоспорином или раствором бордосской жидкости.