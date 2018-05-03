Антуриум — как ухаживать за цветком? Особенности и советы

В Европу в XIX веке привезли цветы с непривычным названием и экзотическим видом — антуриумы. Однако внимание любителей комнатного цветоводства к этому растению обратилось только в конце ХХ века. Сегодня поклонникам тропической флоры доступно 30 чистых видов и порядка 80 гибридных разновидностей.

Среди них не только цветущие культуры, но и декоративно-лиственные виды, поражающие выразительной и пестрой листвой. Любой антуриум требует комфортной атмосферы и регулярного ухода в домашних условиях.

Температурный режим

Антуриум по праву признается неприхотливым растением. Если для него созданы, поддерживаются комфортные условия, оно будет радовать яркой листвой, частым цветением. Этот обитатель тропиков прекрасно себя чувствует на подоконнике при температуре от 22 до 24°С. Однако и 15-17°С для цветка приемлемы.

Важно! Антуриум плохо переносит перепады температуры, сквозняки и холодный ветер.

Нередко при пребывании на холодном подоконнике наблюдается загнивание корней. При уходе за антуриумом в домашних условиях такого явления легко избежать путем установки горшка с растением на подходящий по размеру кусок пенопласта.

Правильное освещение

В природных условиях антуриумы произрастают в тени более крупных растений. Прямые солнечные лучи способны нанести серьезный урон цветку. Занимаясь его разведением в условиях квартиры, дома горшки рекомендуется устанавливать на западных и восточных окнах. Это правило относится и к ярко цветущим, и к лиственным разновидностям.

При отсутствии возможности следовать ему, должные условия можно организовать и с южной стороны. Для этого потребуется затенить растение или просто установить его в некотором отдаление от окна.

Антуриумы полезно в теплые летние дни выносить на улицу. Конечно, предварительно организовывается защита от прямых солнечны лучей, осадков и ветра.

Некоторые начинающие цветоводы отмечают, что у антуриума сохнут листья. Почему это может происходить? Вообще, нарушение состояния лиственного покрова может быть нескольких типов:

бурые ожоги на листья, быстрое высыхание грунта — сигнал про избыток солнца;

пожелтение, высыхание листвы, избыточное удлинение черенков говорит о недостатке освещения.

Подобное можно наблюдать у растений, размещенных на северной стороне, также — зимой. Наладить уход, стимулировать цветение и здоровый внешний вид помогает организация дополнительной подсветки.

Правильный полив

Начинающие цветоводы ошибочно полагают, что тропическому растению требуется обильный, частый полив. Антуриумам, как и другим растениям из семейства Ароидных, в одинаковой мере противопоказан как избыточный полив, так и допущение пересыхания субстрата.

Переувлажнение почвы вызывает загнивание корней, развитие фитофтороза. Поэтому следует удалять стекшую при поливе в поддон воду, особенно если растение содержится в прохладном помещении.

Летом, а также при содержании цветка в отапливаемом помещении, в условиях искусственного освещения, уход должен обязательно включать частые поливы. Дополнительно потребуется обрабатывать грунт слегка увлажненной губкой.

Факт! Если используемая для полива вода чрезмерно жесткая или же полив избыточен, цветок обязательно отреагирует. А именно — его листья покрываются темно-бурыми, почти черными пятнами.

Чтобы сделать воду мягче, рекомендуется добавлять в нее несколько гранул лимонной кислоты. Еще один совет — предпочтение следует отдавать отстоянной воде комнатной температуры.

Влажность воздуха

Для полноценного развития антуриум требует не только оптимальной влажности грунта, но и достаточная влажность воздуха.

Оптимальная влажность, при которой условия выращивания для антуриума способствует нормальному цветению — 75-85%.

Для достижения этих показателей можно использовать:

орошение теплой водой зеленой части растения;

применение бытовых увлажнителей;

постановка горшка в поддон с влажным гравием.

Избежать появления темных пятен, почернений на листьях в условиях прохладного помещения можно путем протирания листьев. Правило «сухой поверхности» распространяется и на соцветия. Также следует избегать попадания влаги на декоративную листву цветов тех видов, листья которых обладают матовой фактурой.

На сезон отопления те сорта, которые особенно чувствительны к сухости воздуха, рекомендуется ставить ближе к искусственным источникам влаги. Например, декоративные фонтанчики, освещенные ванные комнаты.

Требования к грунту

Антуриум в домашних условиях будет хорошо цвести, нормально расти при условии, что в горшок помещен структурированный легкий субстрат. Уровень кислотности — от 5,5 до 6,0. Известно, что в природных условиях цветы потребляют влагу, питательные вещества, кислород не только из почвы, но и небольших по объему скоплений гумуса на стволах рядом расположенных деревьев.

Учитывая эту особенность, становится понятным почему корневая система посаженного в тяжелую почвенную смесь растения загнивает.

Оптимальную почвенную смесь можно приготовить из таких компонентов:

очищенный от примесей верховой торф;

листовая земля;

песок;

проваренная, измельченная кора хвойных деревьев.

Относительно пропорций, на каждые две части торфа и земли берут по одной коры и песка. Дополнительно в грунт можно внести древесный уголь, предварительно истолченный. Это не только повлияет на структуру, но и обеззаразит почву. Перлит, мох сфагнум помогают разрыхлять грунт, приобретенный в магазине.

Для посадки антуриуму лучше всего подходят небольшие по объему горшки. Они должны быть изготовлены из пластика и иметь дренажные отверстия. Дополнительно в емкости следует организовать дренажный слой — это поможет выводить лишнюю влагу в поддон, а не накапливать ее в нижних зонах земляного кома.

В качестве грунта для антуриума некоторое цветоводы используют землю для орхидей. Грубой ошибки в этом нет.

Однако растению потребуются более частые подкормки. Второй вариант — добавить некоторое количество садовой земли, предварительно обеззараженной (можно прожарить ее в духовке при небольшой температуре).

В период, когда растение активно растет, цветет, требуется организовать регулярную подкормку. Делать это следует два раза в месяц. Для процедуры потребуются готовые средства, которые легко заменить минеральными и органическими добавками, применяемыми по очереди. Те растения, который на зимний период переходят в состояние сна, не подкармливают и редко поливают.

Важно! Дополнительного подкорма и полива зимой не требуется даже если в условиях увеличившегося светового дня антуриум цветет на постоянной основе.

Особенности пересадки

Важным и обязательным элементом ухода является периодическое пересаживание. Это будет способствовать нормальному цветению.

К основным причинам, по которым растение требуется пересадить, относится:

освоение корневой системой земляного кома, заметная теснота горшка (такая пересадка чаще всего требуется после покупки);

ошибки в подборе почвенной смеси, из-за чего ухудшается состояние растения, его развитие;

заболевания корневой системы, появление признаков гнили.

Важно! Взрослые и, главное, здоровые растения, которые активно цветут, не обнаруживают внешних проявлений болезней, подвергают перевалке в крупный горшок каждые два-три года.

О том, что требуется пересадка цветоводу подскажет тот факт, что из дренажных отверстий будут выглядывать толстые корни. Так они ищут дополнительную влагу, питание.

Исключить вероятность повреждения корневой системы помогает предварительное обильное смачивание грунта. Также можно слегка обмять сам горшок. Вынув антуриум, проводят его тщательный осмотр на предмет наличия следов гниения или признаков болезней. При условии, что растение здорово, его пересаживают в новую емкость, где уже есть дренажный слой.

Если цветовод хочет, чтобы растение зацвело вскоре после пересадки, новый горшок должен быть только на немного больше предыдущего. Оптимальный выбор — емкости, в которых высота равна диаметру.

Земляной ком всегда располагают в центре, зазоры по бокам заполняют субстратом. Грунт слегка уплотняют, поливают при необходимости и закрывают сфагнумом, который исключает быстрое пересыхание.

В случаях, когда внешний осмотр растения показал признаки болезни, потребуется иной подход.

Вообще, цветовода должны насторожить такие явления:

пятна на листьях, стеблях;

утрата листвой привычного тонуса;

замедление роста, прекращение цветения.

Перед пересадкой в новый грунт поврежденные, загнившие участки осторожно обрезаются до уровня здоровой белой ткани. Места срезов обязательно обрабатываются активированным, древесным углем, предварительно измельченным до состояния порошка.

На зеленой части растения удаляют листья, которые высохли, утратили внешний вид. Также поступают с цветоносами и соцветиями. Эти действия снизят нагрузку на цветок, тем самым помогая ему перенести стресс от пересадки.

После того как растение, перенесшее фитофтороз (на фото изображены внешние проявления болезни), будет перемещено в новый горшок, требуется внимательно следить за его состоянием. При появлении первых тревожных симптомов проводится повторная обработка всей кроны, а также корневой системы и грунта.

После пересадки антуриум требует особенного ухода. Прежде всего, следует отказаться от полива до того, как верхние слови грунта на высохнут. Важно защищать растение от сквозняков, прямых солнечных лучей.

На 2-3 месяца с момента пересадки следует отказаться от подкормки цветка. Корневой системе требуется акклиматизацию к изменившемуся по составу грунту. Минеральные и органические вещества, попадающие в это время в землю, могут привести к ожогу корней.

Размножение

Существует несколько практик размножения антуриума. Выбор следует делать с учетом собственных предпочтений, состояния и внешнего вида растения.

Деление большого куста

Метод подходит для растений возрастом от 3 лет. Уход не предполагает никаких особенных действий. Позволяет омолодить цветок, одновременно получив новые экземпляры. Проводится весной (в начале или середине).

Последовательность действий:

смочить грунт;

извлечь из горшка и осторожно стряхнуть грунт;

распутать корни;

произвести санитарную обработку корней;

рассадить части в новые горшки.

Черенкование

Размножение черенками считается самым простым способом получить новый цветок. Он лучше всего подходит для домашних условий. Привлекательность метода в том, что материал можно брать в любое время года. Однако оптимальный результат можно получить в конце весны и начале лета. Лучше отдать предпочтение стеблям, высота которых от 12 см и имеющим не меньше двух листьев.

Черенок антуриума представляет собой лист, который срезан вместе с частью стебля. Срез производят в нижней части растения (5-8 см от грунта).

Последовательность действий:

срезать выбранные листья. «Раны» обязательно присыпаются мелом (предварительно истолочь), коллоидной серой. Также можно использовать йод, зеленку;

подсушить полученные черенки 10-15 минут на открытом воздухе;

высадить материал в небольшие по объему стаканчики. Предварительно их заполняют смесью из торфяной крошки и песка в пропорциях 1:1. Ее можно заменить мхом сфагнумом. Стаканчики должны иметь дренажные отверстия. Если под руками не окажется субстрата и/или емкостей, допускается проращивание в воде. Она должна быть комнатной температуры и мягкой. Обязательное требование — ежедневная смена жидкости. Ускорить процесс помогает использование стимулятора, а также присыпание основания препаратом аналогичного спектра действия в виде порошка. Посадочный материал в воду или субстрат углубляют на глубину 4-5 см;

емкости с черенками обязательно накрываются колпаком из стекла, пакетом. Оптимальная температура — от 25 до 28°С. Полив проводят один раз в 2 или 3 дня.