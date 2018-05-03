Шведский король изменил устав присуждающей Нобелевскую премию академии 

СТОКГОЛЬМ, 2 мая. /ТАСС/. Король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию. Соответствующие изменения внесены в документ, сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе королевского двора.
"Его Величество король после консультаций со Шведской академией сегодня внес разъяснение в устав Шведской академии таким образом, чтобы член Академии мог покинуть ее по собственной просьбе, — отмечено в документе. — Академия имеет также возможность принять решение о том, чтобы ее член, не принимавший активного участия в работе Академии в течение двух лет, считался ушедшим в отставку".
Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов — по настоящее время пожизненно.
Согласно правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, хотя для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек и простого большинства голосов. Однако в настоящее время после скандала в Академии на практике в ней осталось 11 литераторов. И авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, о чем уже заявил Нобелевский фонд.
Скандал в Академии
В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры. Речь идет о Жан-Клоде Арно, муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.
Как выявило расследование, некоторые из академиков также нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения. Стало известно, что вопреки строжайшим правилам из Шведской академии в разные годы досрочно «утекли» имена семи будущих писателей-лауреатов Нобелевской премии: Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Гарольда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). В этом обвиняли Жан-Клода Арно.
После появления данных расследования, результаты которого пока не обнародованы, сразу трое литераторов (Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд) объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус, поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс. В минувшую субботу о намерении покинуть учреждение заявила писатель и переводчик Сара Стридсберг.
Академия и Нобелевская премия
Скандалы в Шведской академии подорвали доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Такого мнения придерживаются 62% жителей страны. 29% из них считают, что следует сменить всех членов академии.
Сама Шведская академия признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандалов. Стало также известно о том, что члены академии, отвечающие за работу с Нобелевской премией, предложили перенести выдвижение лауреата 2018 года и в следующем году вручить две награды — одну за этот год и одну за следующий. Окончательное решение об этом будет объявлено в пятницу.