Шведский король изменил устав присуждающей Нобелевскую премию академии

СТОКГОЛЬМ , 2 мая. / ТАСС /. Король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию. Соответствующие изменения внесены в документ, сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе королевского двора.

"Его Величество король после консультаций со Шведской академией сегодня внес разъяснение в устав Шведской академии таким образом, чтобы член Академии мог покинуть ее по собственной просьбе, — отмечено в документе. — Академия имеет также возможность принять решение о том, чтобы ее член, не принимавший активного участия в работе Академии в течение двух лет, считался ушедшим в отставку".

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов — по настоящее время пожизненно.

Согласно правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, хотя для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек и простого большинства голосов. Однако в настоящее время после скандала в Академии на практике в ней осталось 11 литераторов. И авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, о чем уже заявил Нобелевский фонд.

Скандал в Академии

В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры. Речь идет о Жан-Клоде Арно , муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.

После появления данных расследования, результаты которого пока не обнародованы, сразу трое литераторов (Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд) объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус , поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс. В минувшую субботу о намерении покинуть учреждение заявила писатель и переводчик Сара Стридсберг.

Академия и Нобелевская премия

Скандалы в Шведской академии подорвали доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Такого мнения придерживаются 62% жителей страны. 29% из них считают, что следует сменить всех членов академии.

Сама Шведская академия признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандалов. Стало также известно о том, что члены академии, отвечающие за работу с Нобелевской премией, предложили перенести выдвижение лауреата 2018 года и в следующем году вручить две награды — одну за этот год и одну за следующий. Окончательное решение об этом будет объявлено в пятницу.