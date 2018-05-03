Литературного «Нобеля» могут отложить из-за секс-скандала

Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, может отложить награду в этом году после сексуального скандала, сообщает CNN

В центре конфликта — фотограф Жан-Клод Арно , которого сразу несколько женщин обвинили в сексуальной агрессии и домогательствах. После выдвинутых в его адрес обвинений шесть членов Академии покинули свой пост, включая его самого и главу организации — Сару Даниус . В ответ на массовый исход король Швеции Карл XVI Густав разрешил членам академии покидать пост по собственному желанию — ранее от «академиков» ждали готовности занимать эту позицию до конца жизни.

Сейчас в Академии осталось всего 10 активных членов, которые обсудят возможность отложить вручение Нобелевской премии по литературе позже на этой неделе. По традиции, премию вручают после коллегиального решения кворума в 12 человек.

В последний раз вручение премии откладывали более чем 70 лет тому назад, в 1943 году на фоне Второй мировой войны.

Ранее Шведскую академию также обвинили в многолетних утечках имен нобелевских лауреатов в области литературы.