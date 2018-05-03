S&P понизило кредитный рейтинг Турции 

После решения Турции пренебречь долларом в торговле с Ираном и Россией S&P понизило наш рейтинг, тем самым выбрав сторону перед грядущими выборами.
Перед выборами в Турции, намеченными на 24 июня, против нашей страны началась новая экономическая операция. А главный игрок этой операции — Америка.
Международное рейтинговое агентство «Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor's, S&P), базирующееся в Нью-Йорке, сообщило о понижении кредитного рейтинга Турции.
С «BB» до «BB-»
В заявлении S&P говорится, что кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте понижен с уровня «BB» до «BB-», а рейтинг в национальной валюте — с «BB+» до «BB», прогноз — «стабильный».
Отговорка — инфляция
В заявлении агентства отмечается, что обесценивание и волатильность валютного курса — это риск для финансовой стабильности, и наряду с высокой инфляцией в стране упоминается о таких «макроэкономических дисбалансах», как ухудшение ситуации с дефицитом бюджета и счета текущих операций.
Отказ от доллара в торговле
Тот факт, что Турция планирует отказаться от использования доллара в торговле с Ираном и Россией, вызвал серьезное беспокойство в Америке.
И решение базирующегося в Нью-Йорке рейтингового агентства по Турции расценивается как продукт политики США, с которыми у нас сейчас прохладные отношения.
Комментарии читателей:
van65Türkiyem: После выборов повысят, не проблема.
Efrahim: Рейтинговые агентства уже давно утратили и серьезность, и убедительность.
Kim Kaybeder: США, если ваша цель — еще больше отдалить нас от себя, тогда продолжайте в том же духе.
necip abi: Значит, мы на правильном пути, друзья, полный вперед.
gençbeyin: Инфляция — отговорка? У нас инфляция — выше 10%. Даже в таких странах, как Индонезия, Малайзия, — ниже 10%. А мы до сих пор гордимся тем, что Турция — 16-я по величине экономика. Заметьте, наконец, дела идут не так хорошо!
komiksiinizz: Это не отговорка, а реальный факт. Вы каждые выборы выпрашиваете голоса, говоря, что внешние силы ополчились против нас. Так бывает, когда вы не производите.
suleyman frankfurt/kayseri: Нам говорят, что у нас высокая инфляция, высокий дефицит текущего счета, лира постоянно теряет в цене, а что из перечисленного неправда?
İstikrar: Все это происки Запада. После 24 июня у них уже не будет такой свободы действий.
5455: Дефицит текущего счета — тоже происки внешних сил?
ak: Никто, кроме турецкого народа, не имеет права давать оценку нашей стране.
Mİ ACABA?: Турция не заключает соглашения с S&P с 2013 года, но они все равно оценивают. Кто знает, может быть, они пытаются оказывать на нас давление, дескать, давайте заключим соглашение.
Adam-Çin: Пока ты не станешь таким, каким они хотят тебя видеть, ты всегда будешь их врагом.
hacı: Хорошо, но почему к нам все еще проявляют интерес иностранные инвесторы, никто из них не бежит отсюда?
çok da tınnnnnnnnnnn: Как бы вы ни снижали, мы все равно будем использовать турецкую лиру.
Tik Tak: Важно не то, что они говорят, а то, как мы живем.
krizler fırsattır: Внешние угрозы — тоже важная движущая сила развития страны. Конечно, это касается тех обществ, у которых есть честь и чувство собственного достоинства.