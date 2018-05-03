Будет больно

Сожжение или погребение заживо, распятие, четвертование, замуровывание, колесование — какие только способы казни не использовались в мире! Исторически это был крайне простой способ отомстить или расправиться с преступниками и неугодными. Смертную казнь за различные нарушения закона применяют по сей день, а ее современные виды, пожалуй, можно считать почти гуманными: инъекция, расстрел, повешение, электрический стул и обезглавливание. «Лента.ру» рассказывает о странах, в которых смертные приговоры регулярно приводят в исполнение.

Страны, продолжающие применять смертную казнь, находятся в абсолютном меньшинстве: в 2017 году такие приговоры приводили в исполнение лишь 23 государства. В 106 странах смертная казнь отменена вообще, в нескольких десятках государств возможность такого приговора законодательно сохраняют, но на практике не применяют.

Саудовской Аравии, Ираке и Подавляющее большинство известных казней — 84 процента — проводится в небольшой группе стран: Иране Пакистане , причем на Иран приходится половина. Стоит отметить, что в 2016-м первые за десять лет США не вошли в пятерку, заняв седьмую позицию. Шестое место оказалось за Египтом . В списке есть лишь одна европейская страна, продолжающая применять высшую меру: Белоруссия

О современных смертных казнях больше всего можно узнать по опыту США — в этом вопросе они самые открытые в мире. Власти публикуют списки ожидающих наказания, журналисты следят за их историями, снимают о них сюжеты и пишут статьи, общедоступна и информация о прошедших «процедурах».

Сейчас высшая мера применяется в 31 штате, их законы предусматривают пять различных способов. Основной метод во всех регионах — смертельная инъекция, другие — электрический стул, газ, расстрел и повешение — могут использоваться только по просьбе заключенных и только на отдельных территориях, а иногда еще и только в случае вынесения приговора до определенной даты. К примеру, подсудимый может самостоятельно выбрать расстрел в Юте, только если его осудили до 3 мая 2004 года.

Казнь через повешение или с помощью газа не применяли в США уже около двух десятков лет. В последний раз газ использовали весной 1999 года в Аризоне, а вешали в Делавэре в начале 1996-го (с тех пор штат объявил высшую меру неконституционной, все приговоренные теперь просто отбывают пожизненное заключение). По сравнению с этим на электрический стул преступника сажали совсем недавно — в 2013 году, а расстреливали немногим ранее — в 2010-м. Выбор необычных способов казни заключенные обосновывали в том числе желанием привлечь внимание к такой практике в целом или к своему конкретному случаю, если считали осуждение несправедливым.

Приговоренные к высшей мере ожидают своего дня в тюрьме. Дата процедуры сразу не устанавливается — это делает суд после рассмотрения апелляции. За несколько дней до казни осужденного переводят в специальную камеру. Он не должен иметь при себе ничего запрещенного, у него забирают старую одежду, выдают новую, проводят полное медицинское обследование. В последний день он имеет право на встречу с семьей.

Существует также традиция последней трапезы: приговоренный может выбрать какую угодно еду — правда, обычно с ограничениями по цене. Этого ритуала придерживаются во всех штатах, кроме Техаса, где его отменили в 2011 году. В числе необычных заказов для последнего ужина были, например, одна маслина, 12 плиток шоколада и мороженое или «Справедливость, равенство и мир во всем мире».

В комнату для казни осужденного приводят за десять минут до процедуры. Там его фиксируют в положении лежа и дают право на последнее слово, после чего делают смертельную инъекцию. В помещении обычно есть телефоны: в любую минуту суд может прервать процедуру. При казни нередко присутствуют свидетели — журналисты, друзья и члены семьи осужденного.

На 1 июля 2017 года в США казни ожидали 2817 человек, из них всего 53 женщины. При этом за последние четыре десятилетия в исполнение привели в два раза меньше приговоров, а 155 человек сумели доказать свою невиновность и были освобождены. В целом в Америке стали давать высшую меру значительно меньшему числу преступников: в 1998 году их было 295 человек, а в 2017-м — уже 39.

Зачастую ожидание казни затягивается на годы: осужденные проводят в тюрьме более десяти лет; около 40 процентов смертников ждут исполнения приговора по два десятилетия.

Аналогичная ситуация с ожиданием наблюдается и в Японии . Впрочем, тут это считается скорее положительным моментом: власти успевают полностью разобраться в деле, и число неверных приговоров сводится к минимуму. К примеру, подготовку к казни членов религиозной секты «Аум Синрикё» , совершивших теракт в токийском метро в 1995 году — более 20 лет назад, начали лишь в марте 2018-го, после того, как в январе этого года верховный суд поставил точку в судебном разбирательстве, отклонив последнюю жалобу на приговор одному из членов организации.

Казнь в Японии осуществляется единственным способом — через повешение. По больше части к такой мере приговаривают людей, совершивших массовые убийства. Заключенные содержатся в одиночных камерах, два раза в неделю им разрешены тренировки, свидания с родными происходят очень редко.

Обычно дата процедуры хранится в секрете даже от заключенного и его семьи. Человек может узнать о ней утром назначенного дня, а его родственники — уже после исполнения приговора. Перед смертью преступнику, как и в США, разрешают в последний раз поесть и пообщаться со священнослужителем.

Как именно проводятся казни в Японии, долгое время было неизвестно, но в 2010-м журналистам показали специальное помещение в одной из тюрем Токио.

Осужденных сначала приводят в комнату, где они могут увидеть статую Кэннон — богини милосердия. Это одно из последних лиц, которые видит заключенный: в комнату с люком в полу его ведут с завязанными глазами. Там на него надевают петлю, красные отметки на полу указывают, где ему следует стоять. Люк под ногами открывается из соседней комнаты: три кнопки на стене одновременно нажимают три человека — это сделано для того, чтобы они не знали, кто именно нажал ту самую.

Несмотря на открытость данных, США и Япония все-таки не главные исполнители смертных приговоров, а из стран, занимающих первые места, информация чаще поступает от анонимных свидетелей. Крайне необычная система, к примеру, существует в Китае.

Раньше там главным образом казнили через расстрел. По команде солдат стрелял осужденному в затылок, если человек не умирал сразу — к примеру, у него начинались судороги, — стреляли еще раз. В 1996 году была легализована казнь посредством смертельной инъекции. Число расстрелов постепенно сокращалось, пока в 2009 году Верховный народный суд не вынес решение о роспуске расстрельных отрядов: инъекцию признали более гуманным и дешевым способом.

В чем же необычность? В Китае, оказывается, существуют специальные фургоны для казней. Внешне автомобиль похож на полицейский, внутри же он скорее представляет собой операционную. Осужденного заводят внутрь, фиксируют на специальных носилках и делают смертельную инъекцию. Все это происходит под видеонаблюдением и в соответствии со строгими правилами.

Ходят слухи, что после казней заключенные становятся донорами органов. В 2006 году министерство здравоохранения страны официально запретило продажу органов, однако считается, что это распоряжение не соблюдается. Активисты утверждают, что проверить это невозможно: тело после казни быстро кремируют.

Чиновники считают, что оригинальные транспортные средства являются цивилизованной альтернативой традиционному расстрелу. Фургоны также служат экономии: не нужно строить специальные помещения для казней. Кроме того, заключенных можно казнить на месте престпуления — там, где они нарушили закон. Впрочем, по некоторым данным, из-за дороговизны обслуживания фургонов для казней их число в последнее время сокращается.

Китайский осужденный в среднем ждет казни около 50 дней. В некоторых случаях процедуру специально откладывают, чтобы приурочить к конкретной дате, или же решение, наоборот, выносится очень быстро и показательно. К примеру, казнь осужденных за наркоторговлю могут провести в Международный день борьбы с наркотиками. Высшая мера наказания в Китае предусмотрена примерно за полсотни разных преступлений.

В течение пяти лет в Китае раз в неделю выходила телепередача под названием «Интервью перед казнью», в котором задавали вопросы приговоренным преступникам. Авторы программы говорили, что их цель — предостеречь сограждан. Однако в основном героями передачи были осужденные за убийство, причем их кандидатуры в обязательном порядке согласовывались с судом.

При всей закрытости информации о казненных в Китае, ситуация в Иране и Саудовской Аравии, пожалуй, еще хуже. В занимающей третье место по количеству смертных казней Саудовской Аравии приговоренных обезглавливают, а их тела зачастую вывешивают на всеобщее обозрение. Некоторые казни проводятся публично, как предупреждение другим. Многие осужденные утверждали, что находились под стражей до суда дольше, чем обычно, рассказывали о пытках, вынудивших их признаться в преступлениях, которые они не совершали.

В то же время в Саудовской Аравии смертный приговор может быть отменен: там существует практика дии. Семья может согласиться на отмену казни в обмен на денежную выплату. Решение часто не оглашается до последней секунды и объявляется, когда преступника уже вывели на эшафот. В таком случае дело откладывают на три месяца — за этот срок родственники должны собрать необходимую сумму. Обычно тут в дело вступают переговорщики, требующие астрономические суммы денег: практика превратилась в доходный бизнес.

Семья начинает сбор средств, пытается убедить богатых и влиятельных людей пожертвовать деньги. Законодательство запрещает использовать для этого соцсети и СМИ, но это мало кого останавливает. В 2011 году королевским указом был установлен максимальный размер дии — примерно 100 тысяч евро, но следуют ему немногие, поскольку такие указы не носят обязательного характера. Известны случаи, когда размеры выкупа за жизнь осужденного составляли до 15 миллионов евро.

Если преступника помиловали, он не освобождается от ответственности полностью: Верховный суд в 2016 году постановил, что осужденный за убийство должен отбыть по меньшей мере пятилетний тюремный срок.

Практика выплаты денег существует и в других странах, в том числе в Иране: семья осужденного может заплатить родственникам жертвы, и тогда смертную казнь заменят тюремным заключением.

Иран находится на второй строчке по числу совершенных казней: в 2017-м приговор исполнили в отношении 507 человек.

Казни в Иране обычно проводятся рано утром, в присутствии семей погибших и осужденных. Приговоренного вешают, выбивая из-под ног скамейку, иногда это делается с помощью подъемного крана. Именно второй способ выбирается для публичных казней.

В Иране, как и в Саудовской Аравии, заключенные тоже жалуются на пытки и избиения ради признательных показаний. Они описывают маленькие камеры на трех заключенных, отсутствие места для прогулок и гнетущую атмосферу. Кроме того, свидания с родными очень ограничены: всего по 20 минут раз в 45 дней.

А в Египте, который в последние годы обогнал США по числу смертных приговоров, в конце 2017 года казнили каждый вторник. Именно в этот день недели с декабря по начало марта казнили по меньшей мере 23 человека. Родственники заключенных рассказывают, что те содержатся в комнатах, похожих на склепы: 1,5 на 3 метра, под землей, с маленьким окном, вместо туалета — ведро. Кроме того, им не оказывается надлежащая медицинская помощь.

Большинство казненных в 2017 году были осуждены за терроризм и попытку переворота. В целом же гражданские и военные суды Египта за год приговорили к смертной казни более 330 человек, многие процессы проводились тайно.

В современном мире все больше государств отменяют практику смертной казни или воздерживаются от нее, поскольку в обществе растет негативное отношение к высшей мере наказания. В частности, в США практически сравнялось число выступающих за и против: 49 против 42 процентов. Подобные показатели наблюдались в последний раз 50 лет назад.

Кроме того, все больше проблем в США возникает с веществами для инъекций. В Штатах пытаются придумать новые способы, среди последних предложений — казнь с использованием азота, которая пока нигде не применялась. Вопросы вызывает и заявленная безболезненность и гуманность инъекций: неоднократно казни превращались в пытку, в том числе из-за некачественных компонентов для «смертельного коктейля».

Долгие отсрочки с исполнением тоже ставят под вопрос гуманность приговора: а не получается ли, что люди наказаны дважды — как самим приговором, так и длительным одиночным заключением? Даже в странах, не применявших смертную казнь многие годы, есть приговоренные к ней, которые находятся под страхом возможного возвращения этого наказания. В результате у осужденных появляются психологические и даже психические проблемы.

Впрочем, это характерно и для исполняющих наказания. Как рассказывал индонезийский полицейский, работавший в расстрельной команде, нажать на спусковой крючок — самая легкая часть этой службы. Хуже всего приходится тюремщикам, которые общаются с осужденными, а затем лично отправляют их на казнь. Впрочем, психологическую помощь и специальные тренинги проводят и для членов расстрельной команды. Число проводимых ими казней также ограничивается.

Проведение смертной казни — крайне сложный и противоречивый процесс. И с годами остается все меньше стран, готовых убивать собственных граждан.