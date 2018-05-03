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Нижегородцы стали активнее интересоваться культурной и экономической жизнью региона
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Нижегородцы стали активнее интересоваться культурной и экономической жизнью региона 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
«За последние шесть месяцев количество посетителей сайта департамента внешних связей возросло в 7,6 раза и впервые составило более 142 тысяч человек», — отметила она. По информации департамента внешних связей, еженедельно сайт посещают почти 6 тысяч человек, а число ежедневных посещений приближается к 850.
По словам Ольги Гусевой, одними из наиболее посещаемых разделов официального сайта являются рубрики, содержащие новостную информацию и анонсы о проводимых в регионе международных и межрегиональных мероприятиях
«На них приходится более 40% от всех посещений», — рассказала директор департамента, отметив, что уже сформировалась группа постоянных читателей информационных ресурсов департамент
«Ежедневно на сайт заходят 135 постоянных пользователей, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года их число возросло более чем в 12 раз», — подчеркнула Ольга Гусева.
Напомним, в апреле 2018 года департамент внешних связей правительства Нижегородской области запустил версии сайта на пяти иностранных языках: английском, французском, немецком, китайском и арабском.
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