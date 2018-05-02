Лучшее за день. 2 мая

Зачем пауки идут на спаривание и вероятную смерть, что опять затормозило суд о правах на технологию CRISPR/Cas9 и как Пиночет связан с ценами на акции, расскажет ночной дайджест.

США уже второй год рассматривают дело об авторских правах на технологию редактирования генома CRISPR/Cas9. И суд в очередной раз зашел в тупик.

Самцы коричневых вдов самоубийственно выбирают себе самок постарше. Почему — загадка.

Ученые выяснили, в каких условиях комары могут кусаться намного активнее.

На примере избрания президентом Чили Сальвадора Альенде и последовавшего за ним переворота Аугусто Пиночета ученые показали, как политика может влиять на биржевую игру.

Он спас несколько золотых медалей нобелевских лауреатов, поучаствовал в открытии химического элемента и получил Нобелевскую премию по химии. И долго был вынужден убегать от нацистов. Читайте в рубрике «Как получить Нобелевку» заметку о Дьерде Хевеши.