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Лучшее за день. 2 мая
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Лучшее за день. 2 мая 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Зачем пауки идут на спаривание и вероятную смерть, что опять затормозило суд о правах на технологию CRISPR/Cas9 и как Пиночет связан с ценами на акции, расскажет ночной дайджест.
В США уже второй год рассматривают дело об авторских правах на технологию редактирования генома CRISPR/Cas9. И суд в очередной раз зашел в тупик.
Самцы коричневых вдов самоубийственно выбирают себе самок постарше. Почему — загадка.
Ученые выяснили, в каких условиях комары могут кусаться намного активнее.
На примере избрания президентом Чили Сальвадора Альенде и последовавшего за ним переворота Аугусто Пиночета ученые показали, как политика может влиять на биржевую игру.
Он спас несколько золотых медалей нобелевских лауреатов, поучаствовал в открытии химического элемента и получил Нобелевскую премию по химии. И долго был вынужден убегать от нацистов. Читайте в рубрике «Как получить Нобелевку» заметку о Дьерде Хевеши.
Индикатор: последние новости
Самцы коричневых вдов самоубийственно предпочитают самок постарше Нобелевские лауреаты: Отто Штерн Суд по интеллектуальным правам на CRISPR зашел в очередной тупик
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