На Камчатке впервые за 27 лет зафиксировали рост численности населения

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Рост численности населения зафиксировали в Камчатском крае впервые за 27 лет — по итогам 2017 года население региона увеличилось на 544 человека. Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель территориального органа Росстата по Камчатскому краю Марина Завадская.

"Мы получили официальные данные от Росстата , и по ним видно, что на Камчатке впервые за более чем четверть века произошел рост численности населения. В большей степени он был обеспечен за счет мигрантов, в том числе и иностранных, а всего численность населения по итогам прошедшего года увеличилась на 544 человека", — сказала собеседница агентства.

В 2017 году в регион прибыли 13645 человек (43 на 1 тысячу жителей). Наибольшая миграционная активность зафиксировали в Алеутском районе, наименьшая — в Пенжинском.

Большая часть переселенцев из других регионов России приехала с Дальнего Востока (23,4% от общего числа прибывших с территории России), Центрального и Сибирского федеральных округов (по 17%). В основном в качестве причины изменения места жительства прибывшие называли «работу», «возвращение после временного отсутствия» и «личные и семейные обстоятельства».

Из-за рубежа на Камчатку в 2017 году прибыли 2988 человек. Впервые за 10 лет миграционное сальдо международной миграции стало положительным.

В течение 2017 года полуостров покинул 13101 человек (42 человека на 1 тысячу жителей). Чаще всего жители Камчатки уезжали в регионы Северо-Западного федерального округа — 23,2% — и Центрального федерального округа — 21,8%. В поисках работы из края уехали 1012 человек, что составляет 8,6% от всех выбывших в возрасте 14 лет и старше.