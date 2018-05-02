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Такого в пробке приморцы еще не видели
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Такого в пробке приморцы еще не видели 

Primpress 40 минут назад
Фото: Primpress
Приморцы удивились тому, что им удалось увидеть во время стояния в автомобильной пробке в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.
Мимо машин проехала внушительная колонна военной техники. «На парад можно уже не ходить», — отметил блогер Марк Чернослив, опубликовавший видео.
По словам очевидцев, военной техники было очень много, так что пока водители скучали в автозаторе, им удалось разглядеть вблизи весь цвет приморского армейского техсостава.
Горожане также пожаловались на военные репетиции парада: из-за них в Уссурийск «лихорадило» от пробок.
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on May 2, 2018 at 2:57am PDT
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