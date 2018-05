Такого в пробке приморцы еще не видели

Приморцы удивились тому, что им удалось увидеть во время стояния в автомобильной пробке в Уссурийске , сообщает PRIMPRESS.

Мимо машин проехала внушительная колонна военной техники. «На парад можно уже не ходить», — отметил блогер Марк Чернослив , опубликовавший видео.

По словам очевидцев, военной техники было очень много, так что пока водители скучали в автозаторе, им удалось разглядеть вблизи весь цвет приморского армейского техсостава.

Горожане также пожаловались на военные репетиции парада: из-за них в Уссурийск «лихорадило» от пробок.

A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on May 2, 2018 at 2:57am PDT