Ещё
Китай и США создадут механизм для контактов по проблемным вопросам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай и США создадут механизм для контактов по проблемным вопросам 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Китай и США в ходе переговоров по торговле достигли некоторого консенсуса по ряду вопросов, в том числе договорились создать рабочий механизм для поддержания контактов по существующим проблемам в торгово-экономической сфере, сообщило в пятницу агентство Синьхуа по итогам прошедших в Пекине переговоров.
Стороны признали, что по некоторым вопросам до сих пор существуют крупные разногласия, необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.
"Стороны договорились поддерживать тесные контакты по соответствующим вопросам и (для этих целей — ред.) создать рабочий механизм", — говорится в сообщении агентства.
Переговоры США и КНР по торговле прошли в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
"Обе стороны в полной мере обменялись взглядами по вопросу экспорта США в Китай, по вопросу двусторонней торговли услугами, по вопросам взаимного инвестирования, по защите прав интеллектуальной собственности, по решению принятия мер по пошлинам ", — отмечает агентство. Сообщается, что стороны достигли «некоторого консенсуса по ряду направлений».
Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.
РИА Новости: последние новости
Лишиться разрешения на жительство в США могут 57 тысяч граждан Гондураса География и русский язык привлекут инвесторов из ЕАЭС в МФЦ "Астана" США потребовали выдать гумпомощь в Эт-Танфе только подконтрольным им бандам
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется183
Певица погибла во время отдыха34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Переговоры Китая и США провалились121
Севастополец получил два года за пост в соцсети170
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение