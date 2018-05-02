Ансамбль солистов Московского Синодального хора выступит в хосписах

МОСКВА , 30 апр — РИА Новости . Инициативная группа Московского Синодального хора планирует ряд выступлений для подопечных столичных хосписов. Первый концерт прошел в ГБУЗ ЦПП ДЗМ филиал Хоспис Бутово, сообщила РИА Новости участница проекта Татьяна Трескова.

Ансамбль солистов Московского Синодального хора исполнил пасхальные и предваряющие Пасху песнопения, в том числе произведения классиков духовной музыки Павла Чеснокова, Петра Чайковского Дмитрия Бортнянского . Программа длилась 25 минут. Слушателями стали подопечные и персонал хосписа.

Выступление состоялось в рамках социально-благотворительного проекта «Свет надежды и любви», инициированного самими певчими Московского Синодального хора (художественный руководитель — заслуженный артист России Алексей Пузаков).

Участники проекта планируют посетить все столичные хосписы, в дальнейшем выезжать и в дома престарелых, в том числе за пределы Москвы. «Каждую неделю это сложно делать, но раз в две недели, раз в месяц мы могли бы устраивать такие благотворительные концерты», — добавила собеседница агентства.