Ещё
Вокруг сухого фонтана расцветут двенадцать роз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вокруг сухого фонтана расцветут двенадцать роз 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 2 мая, глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев проверил готовность сухого фонтана в парке 50-летия Победы.
Сухой фонтан представляет собой невысокую, примерно с метр, груду камней. Под землей находится чаша, наверху установлен поливочный механизм. Вода стекает по камням и мелодично журчит, затем — снова поднимается наверх.
К зиме фонтан консервируют. Сливают воду, отключают электричество. Снова подготовить к запуску его нетрудно: счистив верхний слой грязи, фонтан намыливают моющим средством.
В Москве сухих фонтанов гораздо меньше, чем обыкновенных. Но их число постоянно растет. Владимир Михеев считает, это связано с тем, что Москва становится тише и спокойнее. В его районе этот, к примеру, уже второй.
— Где мы видим большие чаши, высокие водяные столбы? На больших площадях, — говорит глава управы. (Чистка, кстати, уже началась. Рабочие смывают внешний слой пыли струей воды.) — А для тихих мест отлично подойдут фонтаны сухие. В прошлом году вокруг фонтана мы сделали зону отдыха: поставили лавочки, высадили розы.
А труднодоступные места чистят малярными кисточками. Глава района сам берется за кисть.
— Тут, если присмотреться, можно увидеть лампочки. Их тоже нужно очистить. Иначе свет будет тусклым.
СПРАВКА
Самые известные сухие фонтаны Москвы:
■ На Крымской набережной, в парке «Музеон» (Центральный округ)
■ В Сиреневом саду (Восточный)
■ В Бабушкинском парке (Северо-Восточный округ)
■ Парк «Садовники» (Южный округ)
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ сообщили, о «непрофессиональном» сближении российского Су-27 и американского самолета Франция готовится ко Дню Победы, а испанцы отмечают День трудящихся Как правильно просить помощи у Матроны Московской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США240
Мацейчука наказали241
Командир российского самолета умер по пути в Египет50
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»413
Умер легендарный советский певец199
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение