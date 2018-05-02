Вокруг сухого фонтана расцветут двенадцать роз

В среду, 2 мая, глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев проверил готовность сухого фонтана в парке 50-летия Победы.

Сухой фонтан представляет собой невысокую, примерно с метр, груду камней. Под землей находится чаша, наверху установлен поливочный механизм. Вода стекает по камням и мелодично журчит, затем — снова поднимается наверх.

К зиме фонтан консервируют. Сливают воду, отключают электричество. Снова подготовить к запуску его нетрудно: счистив верхний слой грязи, фонтан намыливают моющим средством.

Москве сухих фонтанов гораздо меньше, чем обыкновенных. Но их число постоянно растет. Владимир Михеев считает, это связано с тем, что Москва становится тише и спокойнее. В его районе этот, к примеру, уже второй.

— Где мы видим большие чаши, высокие водяные столбы? На больших площадях, — говорит глава управы. (Чистка, кстати, уже началась. Рабочие смывают внешний слой пыли струей воды.) — А для тихих мест отлично подойдут фонтаны сухие. В прошлом году вокруг фонтана мы сделали зону отдыха: поставили лавочки, высадили розы.

А труднодоступные места чистят малярными кисточками. Глава района сам берется за кисть.

— Тут, если присмотреться, можно увидеть лампочки. Их тоже нужно очистить. Иначе свет будет тусклым.

СПРАВКА

Самые известные сухие фонтаны Москвы:

■ На Крымской набережной, в парке «Музеон» (Центральный округ)

■ В Сиреневом саду (Восточный)

■ В Бабушкинском парке (Северо-Восточный округ)

■ Парк «Садовники» (Южный округ)