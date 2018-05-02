Китайским журналистам показали Беловежскую пущу и Мирский замок

Для представители китайских СМИ в Беларуси был организован пресс-тур по Беловежской пуще, Брестской крепости и Мирском замке, передает «МИР 24».

Сегодня журналисты спустились в шахту. В городе Солигорск Минской области они отправились в уникальную больницу, где лечат спелеотерапией. Здесь проходят восстановление люди с заболеваниями органов дыхания.

«Насыщенная программа у нас в эти дни, и мы видим Беларусь с разных сторон. Агротуризм, промышленные предприятия. Много городов. Заповедные зоны. Мне понравилась эта страна — современная, открытая. Мы рассчитываем, что с помощью наших материалов и репортажей китайские граждане узнают больше о Беларуси», — сказал главный редактор радиостанции провинции Цинхай Лю Сяоян.

Это уже второй пресс-тур для представителей китайских СМИ в Беларусь.

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