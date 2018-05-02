К годовщине трагедии в Одессе: Размышления о безнаказанности

Слова Ирины Фарион о том, что русскоязычные граждане Украины это «умственно отсталые» предатели и «гибриды, отступники, ренегаты» вполне заслуженно вызвали бурю возмущения. Но общественное возмущение не решает проблему, которая состоит отнюдь не в слабоумии госпожи Фарион, а в безнаказанности лично её и ей подобных.

Если присмотреться, украинский национализм насквозь пропитан идеей реванша. Поздно рождённый, так и не приведший свой народ к настоящей государственной самостоятельности, украинский национализм большую часть своего исторического существования пытался объяснить своим адептам, почему у них ничего не получается. Разумеется, в первую очередь, не получалось из-за «излишне могучих» соседей России Польши (да и остальные «не подарок»). На втором месте в рейтинге причин убогости украинского национализма — якобы не тот им достался народ, излишне добрый, русифицированный, а потом большевизированный.

Потом не нравилась националистам индустриализация страны и развитая промышленность, поскольку большие производственные коллективы космополитичны и менее всего управляются национальной сознательностью архаичного хутора. Короче, украинскому национализму всегда что-то не нравилось в своих соотечественниках, и он вырос обидчивым вздорным психопатом, образцовым воплощением которого является всё та же Ирина Фарион или — для разнообразия — Лариса Ницой

Это не великодушный патриотизм народа-победителя, но мстительная ненависть битого националиста, любой ценой алчущего власти для сведения счётов. Когда, благодаря вопиющей беспечности окружающих, это явление прорвалось к власти — из него мутным потоком вниз хлынули все накопленные десятилетиями обиды и бесконечное желание мстить окружающим. Просто мазохистское стремление расцарапывать и рассекать затянувшиеся было раны с воплями «это мы, мы были правы!»

В чем правы: что обряжали петлюровцев в костюмы малороссийской оперетки? что участвовали еврейских погромах? что, в конце концов, толпой пошли за Гитлером? Современный украинский национализм — это набор лиц, которые получили общенациональную трибуну для пропаганды своих патологий, хотя им нужен обычный районный психиатр. А ещё лучше — опытный юрист. Все возмутились очередным словоблудием госпожи Фарион, но кто-нибудь подал на неё в суд за разжигание межнациональной розни?

Патологический ненавистью к русскоязычным согражданам в своих высказываниях отличились Остап Дроздов, Олег Скрипка Юрий Андрухович , Лариса Ницой, Оксана Забужко и другие, с позволения сказать, культуртрегеры. Я уже не говорю о политиканах вроде Тягнибока, Корчинского и прочих людоедах районного масштаба. Но кто-нибудь призвал их к ответу в суде — так, чтобы по самую Европу?

В менее вегетарианские времена люди быстро находили способ изыскать справедливость — недаром печально закончили свои деньки Петлюра, Коновалец, Бандера и многие другие «героям слава». Сегодня потерявшему всякие берега национализму надо противопоставить законное наказание и, желательно, не в пределах загробного мира (там у чертей своя работа). Евреи, например, преследовали организаторов геноцида своего народа ещё долгие годы и даже десятилетия. Разумеется, надо оказывать всестороннюю поддержку тем, кто отчаянно продолжает бороться в украинских судах (и даже порою выигрывают), оппозиционным СМИ, общественным организациям. Однако мы подошли к той стадии, когда оптимист, считающий что всё рассосётся само по себе, должен считаться жизнерадостным идиотом.

Давно пора понять — власть захватили абсолютно безжалостные и беспринципные люди, которые не отдадут её добровольно. Речь должна идти о глобальном наказании зла, которое нужно назвать по имени. Донецкий трибунал или действия Следственного комитета РФ это лишь первые шаги по наказанию организаторов государственного переворота, братоубийственной войны, сознательной программы геноцида и принудительной ассимиляции. Программа всеобъемлющего юридического преследования преступников должна не просто существовать, но и быть максимально действенной — это вопрос безопасности и самой России.

Либеральная атмосфера заката Российской империи во многом была продиктована фактически безнаказанными политическим террором, который парализовал волю власти к действенному сопротивлению. Не всегда корректно проводить прямые исторические параллели, но безнаказанность и беззаконние, терзающие сегодня Украину, это грозное предупреждение окружающим странам, «виновным» в глазах воинствующего украинского национализма лишь по факту своего существования. Поощрять безнаказанность штрайхеровской риторики и реальных террористических деяний — значит подспудно и неуклонно насыщать этой отравой собственную землю.

Фарион, Корчинский, Парубий, Черновол, Геращенко (две штуки) и прочие иконы хуторского стиля смешны до тех пор, пока не получают в свои руки власть и оружие. Дальше они становятся смертельно опасными для окружающих.

Более четырёх лет киевский режим режим терзает страну войной, а настоящих патриотов арестами, допросами, пытками. Не будем забывать, что даже мелкие садисты из С-14 и других неонацистских группировок находятся под патронатом действующего режима, а значит — и отпекающего его Запада. Оставьте разговоры про мифический Гаагский трибунал участникам телешоу, хотя продолжать стучаться в тамошние суды важно с пропагандистской точки зрения.

В рамках расследования «заговора против мира» (в понимании Нюрнбергского трибунала) и геноцида русского народа Украины необходимо организовать собственный полноценный юридический процесс, обеспечив доставку на суд хоть части свидетелей и обвиняемых, внимательно изучив в этом отношении опыт Израиля Соединённых Штатов . Надо также вспомнить, что задолго до международного Нюрнбергского трибунала на освобождённых территориях СССР, в присутствии международных наблюдателей и прессы, прошла целая серия судебных заседаний, убедительно доказывавших реальность преступлений нацизма.

Я, конечно же, могу предположить, что какой-нибудь ветеран АТО может отомстить своему главнокомандующему, бросившего его побратимов в котёл, но это не будет настоящее возмездие преступникам. Слишком легко в этом случае отделаются многочисленные соучастники травли невинных людей, организаторы Одесской Хатыни, убийцы многих тысяч мирных жителей Донбасса. Приговор должен быть вынесен всему режиму.