Пентагон: контакты между ВМС различных стран в Восточном Средиземноморье профессиональны

ВАШИНГТОН, 2 мая. / ТАСС /. Контакты между военными моряками США и других стран в восточной части Средиземного моря являются в основном профессиональными и безопасными. Это признал в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон

"Ситуация с турками и греками не включает, на мой взгляд, ничего нового", — сказал американский военачальник, комментируя нынешние противоречия между Афинами и Анкарой , касающиеся Кипра . «Однако есть рост активности и, согласился бы, рост напряженности в восточной части Средиземного моря. Это новая динамика в ситуации, о которой говорится в новой редакции [американской] Стратегии национальной обороны, — в плане конкуренции великих держав. Речь идет об одном из ее проявлений», — заявил Ричардсон.

"Мы чрезвычайно внимательно за этим следим. В общем и целом случаи взаимодействия между американскими и иностранными кораблями являются безопасными и профессиональными", — отметил далее начштаба ВМС США.

"Мы хотим гарантировать наличие конструкций, регламентирующих проведение операций, чтобы так было и дальше по мере расширения масштабов деятельности [ВМС различных стран в регионе] и, потенциально, роста напряженности. Мы просто хотим гарантировать, что сводим к минимуму риски просчетов", — подчеркнул адмирал.