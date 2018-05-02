Пентагон: контакты между ВМС различных стран в Восточном Средиземноморье профессиональны 

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Контакты между военными моряками США и других стран в восточной части Средиземного моря являются в основном профессиональными и безопасными. Это признал в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон.
"Ситуация с турками и греками не включает, на мой взгляд, ничего нового", — сказал американский военачальник, комментируя нынешние противоречия между Афинами и Анкарой, касающиеся Кипра. «Однако есть рост активности и, согласился бы, рост напряженности в восточной части Средиземного моря. Это новая динамика в ситуации, о которой говорится в новой редакции [американской] Стратегии национальной обороны, — в плане конкуренции великих держав. Речь идет об одном из ее проявлений», — заявил Ричардсон.
"Мы чрезвычайно внимательно за этим следим. В общем и целом случаи взаимодействия между американскими и иностранными кораблями являются безопасными и профессиональными", — отметил далее начштаба ВМС США.
"Мы хотим гарантировать наличие конструкций, регламентирующих проведение операций, чтобы так было и дальше по мере расширения масштабов деятельности [ВМС различных стран в регионе] и, потенциально, роста напряженности. Мы просто хотим гарантировать, что сводим к минимуму риски просчетов", — подчеркнул адмирал.
США представили 19 января первую за 10 лет новую редакцию своей Стратегии национальной обороны (СНО). Как сообщил тогда министр обороны США Джеймс Мэттис, новая СНО «сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем». «Хотя мы будем и дальше вести [военные] кампании против террористов, соперничество между великими державами, а не терроризм, находится сейчас в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США», — предупредил шеф Пентагона, выступая в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса. С его точки зрения, «новая стратегия отвечает требованиям нашего времени».