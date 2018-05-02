Восемьдесят тысяч залпов победного салюта 

В минувшие выходные (28 и 29 апреля) в столице состоялся торжественный старт второго этапа международного мотомарша «Дороги Победы на Берлин — 2018».
Пробег возглавили участники мотоклуба «Ночные волки». Участники движения провезут по местам боевых сражений копию Знамени Победы, современный флаг России, а также флаги с именами пяти тысяч воинов, погибших в Берлине и захороненных в местном Трептов-парке. Ранее они считались неизвестными, их имена восстановили и передали байкерам московские активисты проекта Общероссийского народного фронта «Память народа — волонтеры памяти». В Трептовпарке 9 Мая мотомарш «Дороги Победы» и завершится — как раз у мемориала советским воинам-освободителям.
— Международный пробег проходит в четвертый раз. И мы вновь намерены повторить путь, который прошла Красная армия до Берлина. В Польше мы также посетим памятник жертвам Украинской повстанческой армии, — сказал лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов.
В столице в это время в галерее «Измайлово» можно будет посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках. Пиротехническое шоу начнется 9 Мая в 22:00 и продлится около пяти минут по всей Москве. За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов.
КСТАТИ
Более 500 сотрудников МЧС и добровольцев будут обеспечивать безопасность жителей столицы во время майских праздников. 350 из них будут патрулировать лесопарковые зоны. Кроме того, особое внимание будет уделено некоммерческим садоводческим товариществам, расположенным на территории Новой Москвы. Населению напомнят об опасности поджогов участков прошлогодней сухой травы.