Восемьдесят тысяч залпов победного салюта

В минувшие выходные (28 и 29 апреля) в столице состоялся торжественный старт второго этапа международного мотомарша «Дороги Победы на Берлин — 2018».

Пробег возглавили участники мотоклуба «Ночные волки» . Участники движения провезут по местам боевых сражений копию Знамени Победы, современный флаг России , а также флаги с именами пяти тысяч воинов, погибших в Берлине и захороненных в местном Трептов-парке. Ранее они считались неизвестными, их имена восстановили и передали байкерам московские активисты проекта Общероссийского народного фронта «Память народа — волонтеры памяти». В Трептовпарке 9 Мая мотомарш «Дороги Победы» и завершится — как раз у мемориала советским воинам-освободителям.

В столице в это время в галерее «Измайлово» можно будет посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках. Пиротехническое шоу начнется 9 Мая в 22:00 и продлится около пяти минут по всей Москве . За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов.

КСТАТИ