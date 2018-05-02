Ещё
Восемьдесят тысяч залпов победного салюта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемьдесят тысяч залпов победного салюта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В минувшие выходные (28 и 29 апреля) в столице состоялся торжественный старт второго этапа международного мотомарша «Дороги Победы на Берлин — 2018».
Пробег возглавили участники мотоклуба «Ночные волки». Участники движения провезут по местам боевых сражений копию Знамени Победы, современный флаг России, а также флаги с именами пяти тысяч воинов, погибших в Берлине и захороненных в местном Трептов-парке. Ранее они считались неизвестными, их имена восстановили и передали байкерам московские активисты проекта Общероссийского народного фронта «Память народа — волонтеры памяти». В Трептовпарке 9 Мая мотомарш «Дороги Победы» и завершится — как раз у мемориала советским воинам-освободителям.
— Международный пробег проходит в четвертый раз. И мы вновь намерены повторить путь, который прошла Красная армия до Берлина. В Польше мы также посетим памятник жертвам Украинской повстанческой армии, — сказал лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов.
В столице в это время в галерее «Измайлово» можно будет посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках. Пиротехническое шоу начнется 9 Мая в 22:00 и продлится около пяти минут по всей Москве. За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов.
КСТАТИ
Более 500 сотрудников МЧС и добровольцев будут обеспечивать безопасность жителей столицы во время майских праздников. 350 из них будут патрулировать лесопарковые зоны. Кроме того, особое внимание будет уделено некоммерческим садоводческим товариществам, расположенным на территории Новой Москвы. Населению напомнят об опасности поджогов участков прошлогодней сухой травы.
Вечерняя Москва: последние новости
Хорошую охрану заметишь не сразу. Взгляд звезды на меры безопасности в столице СМИ сообщили, о «непрофессиональном» сближении российского Су-27 и американского самолета Франция готовится ко Дню Победы, а испанцы отмечают День трудящихся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США243
Мацейчука наказали243
Командир российского самолета умер по пути в Египет51
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»416
Умер легендарный советский певец199
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение