Ужесточается защита авторских прав

Авторское общество, напомним, выдает лицензии, например, на использование произведений конкретных авторов, собирает гонорар, который потом выплачивает их создателям. В задачу общества входит защита авторских прав — композиторов, исполнителей, авторов фильмов и других. Дело это весьма щекотливое, и не раз вспыхивали страсти, в том числе и по гонорарам. Теперь вводится обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и создаваемых ею фондов по итогам финансового года.

Появятся наблюдательные советы, которые будут контролировать работу организации. Годовая бухгалтерская отчетность должна быть доступна на официальном сайте аккредитованной организации в сети Интернет в течение пяти лет.

Кроме этого устанавливается обязанность для таких организаций хранить вознаграждение, которое было распределено в пользу конкретного правообладателя, но не выплачено ему в связи с отсутствием информации о нем, в течение общего срока исковой давности, то есть три года. Если за этот срок информация о правообладателе не получена, то вознаграждение может быть перераспределено между иными правообладателями.

Новые законы вводят административную ответственность за нарушение требований по раскрытию информации. Например, нераскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением о ней в установленные сроки влечет наложение на юридическое лицо штрафа в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За нераскрытие той же информации фондом, который создан такой организацией или ее дочерними структурами, предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Суммы, конечно, небольшие, но уже хорошо, что появилось реальное наказание.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности деятельности таких организаций и сокращения числа нарушений в этой сфере, констатирует Денис Фролов , руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

"Эти законы будут иметь благоприятное влияние на сферу защиты авторских и смежных прав, так как они приведут к усилению контроля со стороны правообладателей, права которых нередко нарушаются. При этом негативных последствий не будет, так как вся информация, которая будет раскрываться, никак не может быть использована против компании. Не возникнет здесь и никаких рисков, поэтому можно ожидать только положительных изменений. Правда, эффект от них будет не скоро, так как нужно время, чтобы законы заработали в полной мере", — резюмирует эксперт.

200 тысяч рублей составит штраф за сокрытие информации для компании, управляющей авторским правом

Пакет федеральных законов, регламентирующих деятельность организаций, которые управляют авторскими и смежными правами на коллективной основе, вступит в силу с 14 мая 2018 года.

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