В один из казанских дворов пришел бобер. Он вел себя агрессивно

Казанский двор, бобер и охотник с топором. Фото: tatarstan24.tv Вчера утром в одном из дворов Казани внезапно обнаружили бобра. Местные жители считают, что он пришел с озера Кабан, находящегося неподалеку.

Бобер вел себя довольно агрессивно. Несколько часов животное занималось разведкой местности и самообороной (если кто-то вставал на его пути).

Справиться с бобром помог местный охотник. Он успокоил животное и усадил в машину, сообщает «Татарстан 24».

Недавно в Казани видели ондатр. Одна даже укусила мужчину за руку.

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