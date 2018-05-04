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США направили 12 истребителей и 260 военнослужащих на учения в Болгарию
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США направили 12 истребителей и 260 военнослужащих на учения в Болгарию 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. ВВС США направили 12 истребителей F-15 и 260 военнослужащих для участия в американо-болгарских учениях Thracian Eagle 2018, сообщает командование.
"Двенадцать (самолетов) F-15s ВВС США из состава авиации Национальной гвардии в Орегоне и Массачусетсе прибывают в Граф-Игнатиево, Болгария, для участия в совместных болгаро-американских летных учениях Thracian Eagle 2018", — сообщается в пресс-релизе американских ВВС.
Также поддержку американской авиации оказывают 40 военнослужащих 52-го авиационного крыла, размещенные на авиабазе Шпангдалем в Германии.
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