Конец Солотче? Какой зеленой зоны скоро лишится Рязань

Скажем честно, в сообщения о том, что в Солотче может появиться коттеджный посёлок, что в лесу установили забор и начали рубить вековые сосны, даже не хотелось верить. Казалось бы, территорию защитили с помощью «Зелёного пояса» и заказника «Солотчинский парк», но… не всё так просто.

Как выяснилось, в защитную зону лесные массивы, находящиеся на территории посёлков, не попадают. Другими словами, леса Солотчи, которая официально является, кто не знает, частью Рязани , практически не защищены.

Застройщика, который приобрёл участок на территории бывшего лагеря «Юность», ненадолго притормозил факт, что территория находится в границах достопримечательного места «Есенинской Руси», где ничего строить нельзя. Но ненадолго. Право использовать этот участок в своих целях застройщик в итоге отстоял через суд.

Бывший пионерский лагерь, напомним, находится на участке между санаторием «Сосновый бор» (как это место по привычке называют, несмотря на отсутствие санатория) и Лысой горой. Место — любимое для многих туристов.

«У нас вызывает огромную обеспокоенность начавшееся строительство на территории бывшего пионерского лагеря «Юность» в Солотче, — прокомментировал проблему руководитель Экологического рязанского альянса Евгений Рыбаков . — Там, насколько нам известно, планируется разместить более 30 коттеджей с соответствующей инфраструктурой. И хотя это строительство укладывается в законные рамки (в 2012 году эта зона была переведена из зоны оздоровительных детских лагерей в зону жилой застройки), это решение выглядит неразумным. Было бы правильным решением вернуть этот участок в зону рекреации».

Что нужно сделать?

«С одной стороны, собственники этого участка, увы, имеют право там строить, — обратил внимание депутат Рязанской городской Думы Пётр Пыленок. — Но ведь не обязательно свои права на участок реализовывать именно в застройке. Если вы стали собственником трёх квадратных метров на Красной площади, вы же не будете там строить? Нет. И здесь так же. Это легкие города, любимое место для многих горожан, будущее для туризма Солотчи. Участок этот надо использовать соответствующим способом».

По словам депутата, этой проблемы не было бы вообще, если б в своё время создали особо охраняемую природную территорию в административных границах Солотчи.

«Запрет на застройку коснулся бы всей территории посёлка, — напомнил Пётр Пыленок. — Но этого не сделали».

«Мы стараемся эту ситуацию каким-то образом исправить, но правительство региона, как и любые исполнительные органы, не всесильны, — признался губернатор. — Если есть решение суда, то мы обязаны его выполнять. На этот счёт оно есть. Застройщик получил разрешение на строительство по решению суда и начал действовать. Простым запретом здесь вопрос не решить. Но мы планируем ряд мер».

Где решили проблему?

Обратная ситуация с другой зелёной зоной — на улице Белякова в Дягилеве. Там местные жители сами обустроили небольшой парк. На его территории один известный застройщик запланировал строительство многоэтажного дома. Причём у застройщика были все необходимые документы. Но жители выступили против. Их поддержали многие общественные организации и СМИ, включая нашу редакцию. Когда стали разбираться, выяснилось, что не всё так просто и с получением разрешения от военных на застройку территории (рядом расположен военный аэродром). В итоге местным жителям удалось отстоять свой парк. Его территорию включили в «Зелёный пояс».

«Там очень сильная инициативная группа, которой, в том числе и мы помогали, — сказал Евгений Рыбаков. — Совместными усилиями решили проблему. Думаю, что эту территорию мы точно защитили от застройщиков».

Скоро в этом месте официально появится парк. Как сообщает ИА «МедиаРязань», комитет по городскому хозяйству Рязанской городской Думы поручил администрации областного центра разработать дорожную карту подготовки необходимой документации по оформлению земли. А местные жители уже начали думать над названием нового парка.