Члены Палаты лордов поддержали внесение десятой по счету поправки в законопроект о Brexit

ЛОНДОН, 2 мая. / ТАСС /. Члены Палаты лордов поддержали в среду внесение поправки в билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства, которая требует от британского правительства реализовать Brexit таким образом, чтобы избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. За внесение соответствующей поправки выступили 309 парламентариев, против — 242, следует из опубликованных на сайте парламента данных.

Таким образом сегодняшний итог голосования стал десятым по счету поражением для правительства Терезы Мэй в верхней палате парламента Великобритании. Лорды данной поправкой потребовали от кабинета министров при осуществлении Brexit действовать в соответствии с Белфастским соглашением, известным как «Соглашение Страстной пятницы», которое было заключено в 1998 году при участии властей Великобритании и Ирландии и положило конец многолетнему кровопролитному конфликту в Северной Ирландии.

Несмотря на внесение этой поправки, шансы на то, что она останется в итоге в тексте закона, крайне малы. Палата общин, где у британского премьера есть небольшое большинство, скорее всего, отклонит ее. Министры в британском правительстве уже заявили, что заблокируют все предложенные Палатой лордов изменения в законопроект о Brexit. Тем не менее данная ситуация демонстрирует существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента.