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Члены Палаты лордов поддержали внесение десятой по счету поправки в законопроект о Brexit
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Члены Палаты лордов поддержали внесение десятой по счету поправки в законопроект о Brexit 

ТАСС 2 часа назад
ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Члены Палаты лордов поддержали в среду внесение поправки в билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства, которая требует от британского правительства реализовать Brexit таким образом, чтобы избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. За внесение соответствующей поправки выступили 309 парламентариев, против — 242, следует из опубликованных на сайте парламента данных.
Таким образом сегодняшний итог голосования стал десятым по счету поражением для правительства Терезы Мэй в верхней палате парламента Великобритании. Лорды данной поправкой потребовали от кабинета министров при осуществлении Brexit действовать в соответствии с Белфастским соглашением, известным как «Соглашение Страстной пятницы», которое было заключено в 1998 году при участии властей Великобритании и Ирландии и положило конец многолетнему кровопролитному конфликту в Северной Ирландии.
Несмотря на внесение этой поправки, шансы на то, что она останется в итоге в тексте закона, крайне малы. Палата общин, где у британского премьера есть небольшое большинство, скорее всего, отклонит ее. Министры в британском правительстве уже заявили, что заблокируют все предложенные Палатой лордов изменения в законопроект о Brexit. Тем не менее данная ситуация демонстрирует существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице — спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.
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