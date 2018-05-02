Оскорбления в Сети можно будет зафиксировать у нотариуса в режиме онлайн

Как сообщил «РГ» президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик , сейчас подготовлено техническое задание фонду «Сколково» на подготовку проектов по развитию электронных нотариальных действий. В том числе планируется подготовка соответствующих законопроектов.

"Электронное нотариальное действие" подразумевает, что в некоторых случаях гражданину не придется даже приходить лично к нотариусу. Естественно, такой облегченный режим возможен далеко не всегда. Например, завещание надо оформлять только лично. Также и при оформлении с квартирой нотариус обязан посмотреть в глаза каждому участнику сделки и убедиться, что люди понимают, на что идут, и делают это добровольно. Так что провести сделку через нотариуса с помощью скайпа будет невозможно.

Но иногда личное присутствие гражданина вовсе не обязательно. Например, когда речь о юридическом фиксировании информации, промелькнувшей в Интернете. Ведь пост или комментарий может вдруг исчезнуть, а суду нужны доказательства, что слово прозвучало. Понятно, что нотариусу здесь не так важно, кто именно просит зафиксировать информацию и какими мотивами руководствуется. Попросить зафиксировать информацию может любой гражданин.

"Само обеспечение доказательств как нотариальное действие существует уже не один десяток лет, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — Однако сегодня, когда социальная активность россиян в интернет-пространстве очень высока и носит постоянный характер, наличие реально «работающих» в суде доказательств нарушения прав человека в Сети необходимо в самых разных ситуациях".

Сегодня для этого необходимо прийти к нотариусу. Но в будущем будут разработаны процедуры, позволяющие решать такие вопросы дистанционно. Потребуется и внести поправки в законы. Как рассказывают эксперты, к нотариусам часто обращаются не только, чтобы оформить доказательства на троллинг, но и, например, зафиксировать травлю ребенка в Интернете или откровения «групп смерти», склоняющих подростков к самоубийству. Напомним, с недавних пор организаторы таких групп попадают под уголовную статью.

Ежегодно к нотариусам за обеспечением доказательств обращаются несколько десятков тысяч людей. В перспективе это число будет возрастать.

"Совершенствуя свою работу, нотариат уделяет большое внимание развитию электронных сервисов не только для удобства граждан и бизнеса, но и для оптимизации работы самих нотариусов", — сказал Константин Корсик.