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Узбекистан и Турция будут укреплять военное сотрудничество
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Узбекистан и Турция будут укреплять военное сотрудничество 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Ташкент, 2 мая /Синьхуа/ — Узбекистан и Турция высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Особое внимание обращается на расширение сотрудничества по обмену опытом в области военного образования, взаимное участие военнослужащих в учебных программах и учениях, организованных другой стороной.
В заявлении отмечается, что активизация контактов и сотрудничества двух стран в области обороны, оборонной промышленности, а также в военно-технических вопросах будет способствовать региональному миру и стабильности. —0—
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