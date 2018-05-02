Узбекистан и Турция будут укреплять военное сотрудничество

Особое внимание обращается на расширение сотрудничества по обмену опытом в области военного образования, взаимное участие военнослужащих в учебных программах и учениях, организованных другой стороной.

В заявлении отмечается, что активизация контактов и сотрудничества двух стран в области обороны, оборонной промышленности, а также в военно-технических вопросах будет способствовать региональному миру и стабильности. —0—