На главных часах Волгограда остановилось время

На железнодорожном вокзале Волгограда остановились главные городские часы.

— Стрелки на циферблате перестали бегать по кругу несколько дней назад. Сначала я даже решил, что сбой произошел у меня — куранты на волгоградском вокзале всегда были неким эталоном, — уверен волгоградец Кирилл Макарский. — Оказалось, что перед майскими праздниками они вдруг взяли выходной и остановились на отметке 5:30. Проводят ли рабочие плановый ремонт или часам требуется ремонт, неизвестно.

В пресс-службе Приволжской железной дороги пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

В 2012 году часы на здании вокзала не выдержали сильных морозов. Сначала стрелки начали обманывать горожан, а потом и вовсе остановились. В приволжской железной дороге тогда уточнили, что натиска суровых холодов не выдержал лишь один циферблат на южной стороне башни.