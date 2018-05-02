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На главных часах Волгограда остановилось время
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На главных часах Волгограда остановилось время 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
На железнодорожном вокзале Волгограда остановились главные городские часы.
— Стрелки на циферблате перестали бегать по кругу несколько дней назад. Сначала я даже решил, что сбой произошел у меня — куранты на волгоградском вокзале всегда были неким эталоном, — уверен волгоградец Кирилл Макарский. — Оказалось, что перед майскими праздниками они вдруг взяли выходной и остановились на отметке 5:30. Проводят ли рабочие плановый ремонт или часам требуется ремонт, неизвестно.
В пресс-службе Приволжской железной дороги пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
В 2012 году часы на здании вокзала не выдержали сильных морозов. Сначала стрелки начали обманывать горожан, а потом и вовсе остановились. В приволжской железной дороге тогда уточнили, что натиска суровых холодов не выдержал лишь один циферблат на южной стороне башни.
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