Патриарх Кирилл на Бутовском полигоне почтил память новомучеников 

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу почтил память мучеников за веру и всех жертв репрессий советского времени на Бутовском полигоне. В торжественном богослужении под открытым небом у храма Новомучеников и исповедников российских, которое традиционно проходит здесь в четвертую субботу после Пасхи, когда Церковь отмечает Собор новомучеников и исповедников Бутовских, приняли участие множество верующих.
"Мы совершили божественную литургию на могилах людей, замученных и убитых за веру", — сказал патриарх. Он отметил, что их верность стала примером подлинной духовной свободы, «которая бросила вызов гонителям, возвысила, подняла их над тем историческим моментом времени и ввела в вечность как святых и героев духа».
"Свобода их в том, что они казались сильнее той власти и той машины угнетения. У тех людей, которые их допрашивали, истязали и расстреливали, была власть над ними. Они могли лишить их свободы передвижения и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора", — сказал патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской православной церкви отметил то, как далек этот идеал подлинной свободы от той, что становилась политическим фетишем, неким лозунгом, способом подчинить себе людей. «И борьба за которую нередко сопровождалась страшными преступлениями, одним из которых и был Бутовский полигон», — подчеркнул патриарх.
На бывшем стрелковом полигоне НКВД с 1937 по 50-е годы были расстреляны и захоронены десятки тысяч человек. Среди них — мужчины и женщины от 13 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий, но большинство — простые рабочие и крестьяне, в основном жители Москвы и Подмосковья. Бутово уникально по количеству прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. Из известных нам имен около 1000 человек пострадали за исповедание веры, более 300 из них причислены к лику святых.