Патриарх Кирилл на Бутовском полигоне почтил память новомучеников

"Мы совершили божественную литургию на могилах людей, замученных и убитых за веру", — сказал патриарх. Он отметил, что их верность стала примером подлинной духовной свободы, «которая бросила вызов гонителям, возвысила, подняла их над тем историческим моментом времени и ввела в вечность как святых и героев духа».

"Свобода их в том, что они казались сильнее той власти и той машины угнетения. У тех людей, которые их допрашивали, истязали и расстреливали, была власть над ними. Они могли лишить их свободы передвижения и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора", — сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви отметил то, как далек этот идеал подлинной свободы от той, что становилась политическим фетишем, неким лозунгом, способом подчинить себе людей. «И борьба за которую нередко сопровождалась страшными преступлениями, одним из которых и был Бутовский полигон», — подчеркнул патриарх.